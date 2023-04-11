Фитнес для лентяек: революционные решения Яны Стародубцевой

Еще недавно, чтобы поддерживать свое тело в форме, все стремились в фитнес-клубы. Но со времён карантина в нашу жизнь прочно вошёл онлайн формат. В сети теперь можно найти занятия от ведущих спортивных клубов и топовых тренеров. Одной из тех, кто задавал этот тренд была Яна Стародубцева, - фитнес-тренер, автор методики тренировок “Фитнес для ленивых” и спортивно-образовательного онлайн-проекта. Она не просто придумала, как мотивировать людей заниматься дома, но и сделала так, что люди перестали бросать тренировки - чего не могли добиться даже ее коллеги на “живых” занятиях. Яна Стародубцева рассказала о своем пути к массовому спорту и созданию виртуального фитнес-зала.

Первые шаги

Сегодня Яна Стародубцева является востребованным спортивным тренером, обучающим своих учеников в различных уголках мира. Однако не всегда ее карьера была связана со спортом. Яна Стародубцева планировала связать свою жизнь с психологией. Однако, когда мир замер во время карантина, она вспомнила о своем детском увлечении спортом и танцами. Начав заниматься и выкладывать ролики в социальных сетях, Яна получила огромную поддержку от своих подписчиков. Вскоре ей было предложено организовать виртуальный фитнес-клуб, который стал отправной точкой в ее карьере фитнес-тренера.

“ Я объединила людей в некое комьюнити. Как тренер, мотивировала учеников, давала задания, мы следили друг за другом. В итоге, вместе достигали хороших результатов”, - делится Яна Стародубцева.

Организация виртуальных занятий стала особенно важной в условиях самоизоляции, когда большинство людей ограничивались стенами своих квартир. Многие впали в депрессию, а лишний вес стал реальной проблемой. Тренировки с Яной имели терапевтический эффект как для тела, так и для души. Ее онлайн-тренировки набирали популярность стремительными темпами, перерастая в полноценную фитнес-программу.

Фитнес для лентяек

Когда карантин закончился, у людей больше не было столько свободного времени, появились альтернативы для времяпрепровождения. Яна, как и многие онлайн-тренеры, столкнулась с главной проблемой: ленивыми учениками. Многие теряли мотивацию и поддавались инертности. Тогда фитнес-тренер, хорошо разбирающаяся в психологии, бросила сама себе вызов, сконцентрировавшись именно на этой целевой аудитории. Для этого она разработала собственную методику, назвав проект “Фитнес для лентяек”.

Ничего подобного в фитнес-индустрии на тот момент не было, вспоминает Яна. Поэтому тренеры работали с аудиторией, у которых уже был сформированный запрос и сильная мотивация. Именно ее отсутствие, а также проблемы с самодисциплиной, очень многим мешают регулярно заниматься физической активностью. Им необходима помощь человека, который будет поддерживать и постоянно подталкивать заниматься своим здоровьем.

“Мой курс для тех, кто “начинает с понедельника”. Очень много людей, которым тяжело себя дисциплинировать. Они постоянно бросают. Им нужна помощь, их нужно постоянно мотивировать”, - говорит Яна Стародубцева.

Людям быстро наскучивают однообразные тренировки, считает тренер. Им хочется разнообразия и индивидуального подхода. Яна, как психолог, быстро поняла, что люди с удовольствием занимаются только тем, что нравится. А потому предложила ученикам разнообразный выбор на любой вкус: йогу, пилатес, интервальные тренировки, занятия по акробатике и танцам, а порою и микс из разных направлений.

“Мой проект не просто обещает покупателю результат за деньги, а предоставляет выбор из большого количества разной физической активности, что, несомненно, приведёт его к результату”, - говорит фитнес-тренер.

Неординарный подход Яны Стародубцевой дает результаты. Ученики всего за 1.5 месяца могут похудеть до 7 кг. Методика спортивных занятий, разработанная Яной, привлекла внимание более широкой интернет-аудитории. К ее тренировкам начали подключаться люди из разных городов России, Америки, Индонезии. Курс “Фитнес для лентяек” уже приобрели более тысячи человек.

“Умный” фитнес

Проект Яны Стародубцевой - это глубокая многоступенчатая система, подразумевающая неразрывную связь спорта, питания и мышления. Ее подход к организации тренировок стал революционным, поскольку она привлекла к работе и других специалистов. Сейчас с Яной Стародубцевой работает большая команда профессионалов высокого класса: психолог, нутрициолог, гинеколог, тренеры других направлений.

Проект Яны стал не просто посвящен спорту. Это образовательная онлайн-программа, в рамках которой специалисты дают рекомендации о влиянии тех или иных нагрузок на физическое и ментальное здоровье. А шеф-повара составляют специальную программу питания, которая без стрессовых диет в комплексе с физической активностью позволяет человеку держать себя в форме.

“Ключевой подход курса - развитие тела человека в разных плоскостях. За полтора месяца, моя уникальная программа способна изменить жизнь клиентов, поскольку система кураторства помогает им дойти до конца”, - говорит Яна Стародубцева.

Специалисты работают в формате прямых эфиров, дают домашние задания и отвечают на вопросы. Например, психолог помогает ставить цели и мотивировать себя на результат, работает с ментальным здоровьем и мышлением. А нутрициолог разбирает темы, связанные с питанием. Он объясняет, как та или иная пища влияет на организм, вызывает ли зависимость, и как скорректировать пищевое поведение. Гинеколог ведет просвещение на тему женского здоровья. В таком формате, когда идет многосторонняя работа одновременно, тренировки становятся более эффективными, отмечает Яна Стародубцева.

Международный уровень

Интерес к методике Яны Стародубцевой возник и у других тренеров. Ей стали поступать запросы на мастер-классы не только в России, но и за границей. Танцевальные уроки она давала в Индонезии и Америке. Ее показательные выступления произвели фурор, поскольку для жителей штатов сегодня актуальна проблема, связанная с лишним весом. Система Яны Стародубцевой, направленная на эффективное и мягкое оздоровление тела и духа, доступна всем. Не важно, в какой точке мира находится человек. Он всегда может попасть на ее занятия онлайн и получить желаемый результат и поддержку.

Сегодня Яна Стародубцева постоянно удивляет своих учеников новыми методиками и технологиями, которые помогают им достигнуть своих целей в фитнесе. Ее опыт и профессионализм позволяют многим людям восстановить свое здоровье и достичь гармонии между телом и душой. Сейчас Яна активно развивает и масштабирует свой проект, внедряя новые направления, чтобы продолжать мотивировать людей быть стройными, красивыми, а главное, здоровыми.