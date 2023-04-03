Украинская «методичка террориста»: 7 важных совпадений в убийствах Владлена Татарского и Дарьи Дугиной

Военкор Владлен Татарский.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Как и в убийстве Дарьи Дугиной, для нападения на Владлена Татарского использовали женщину. Ей оказалась гражданка России 26-летняя Дарья Трепова. Украинские спецслужбы не скрывают, что активно используют в терактах не только разведчиц и диверсанток (подрыв Дугиной совершила экс-сотрудница «Азова»* Наталья Вовк) эскортниц, феминисток (к последним примыкала и Трепова).
Ранее глава СБУ Малик отметил, что женщины - агенты украинских спецслужб показывают «высший пилотаж» в тылу врага, а некоторые уже «прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных».
Для Вовк сняли квартиру в доме, где жила Дарья Дугина, за пару недель до убийства. Так легче было следить за жертвой. Трепова так же переехала в конце марта из московского района Медведково. Ей сняли не самую дешевую квартиру в Питере - «двушку» на Васильевском острове, в 500 метрах от кафе, куда она и отнесет бомбу.
Дарья Трепова, задержанная через несколько часов после взрыва в кафе.
Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
Вовк приехала в Москву с маленькой дочкой, чтоб ни у кого не возникало желания лишний раз проверять у нее документы, останавливать, придираться.
Трепова ходила на лекции Татарского и даже вручала ему открытки. Это делалось для того, чтобы в роковой день не вызвать подозрений, показаться ему и окружению военкора знакомой фанаткой.
Вовк для своего преступления заминировала машину Дугиной. В действие ее мог привести кто угодно с пульта управления или телефона. Но, скорее всего, это сделала сама Вовк, следуя за автомобилем Дарьи.
Владлен Татарский и Дарья Дугина. Фото из архива военкора
Трепова так же принесла бомбу — вручив ее военкору в виде статуэтки. Бомба, судя по взрыву, была безоболочной — что бы не зазвенеть, если бы у входа в кафе охрана заставила пройти с ней через рамки безопасности.
И сработала бомба лишь когда Трепова покинула кафе. Значит, либо сигнал на подрыв дала сама террористка, выйдя на улицу и позвонив. Либо сообщник, который прекрасно видел (слышал) — что происходит внутри кафе и снаружи.
Полицейское оцепление у кафе, в котором в воскресенье вечером прогремел взрыв, оборвавший жизнь известного военкора.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Вовк за время поездки в Москву меняла внешность — становясь то блондинкой, то брюнеткой. Она использовала даже цветные линзы.
Наталья Вовк, предполагаемая исполнительница теракта, в котором погибла Дарья Дугина.
Трепова так же сразу после теракта обрезала волосы на 20 сантиметров — чтоб стать менее узнаваемой.
Целая группа подельников помогала Вовк менять номера на машине, доставала новые документы, снимала жилье, организовали отход после теракта.
Трепову явно так же вела команда. Ведь бомбу в виде статуэтки изготовила явно не она сама.
К тому же накануне теракта Дарья сообщила друзьям в Москве, что «нашла в Питере работу на украинских журналистов. Что задание ей присылают прямо с Украины. А работа связана с доставкой посылок из рук в руки, за что она получает на карту деньги».
Наталья Вовк после теракта пересекла границу России с Эстонией (очередной раз изменив внешность). Ее тогда не успели объявить в розыск.
У Треповой был билет в Узбекистан. Причем, поздний рейс — в день теракта. То есть, путь отхода был продуман. Но сорвался. Слишком быстро террористку вычислили, ее фамилия стала гулять по телеграм-каналам, и, конечно, при прохождении паспортного контроля ее бы задержали.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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