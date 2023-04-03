Чтобы не переписывали историю: Действия немецкой армии в годы Великой Отечественной признаны геноцидом

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как мы уже сообщали, в декабре 2022-го председатель Ассоциации юристов России (АЮР), экс-премьер Сергей Степашин направил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, главам Комитетов - по обороне - Андрею Картаполову и по международным делам - Леониду Слуцкому письма... С предложением (а, скорее, это была просьба) признать действия немецкой армии и ее союзников - геноцидом мирного советского населения в годы Великой Отечественной.

Инициативу АЮР довольно оперативно поддержали в Минобороны РФ и в МИД России. А уже марте нынешнего года и Госдума приняла проект заявления «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов». Этот документ, который опубликовали в базе данных нижней палаты парламента, был одобрен абсолютно единогласно.

В заявлении, в частности, говорится, что Госдума «… признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза». Парламентарии, делая такие выводы, руководствовались, прежде а его, Уставом ООН, приговором Нюрнбергского трибунала, а также Конвенциями - «О предупреждении геноцида» и - «О неприменимости срока давности к военным преступлениям».

…- В своих посланиях я ещё раз напомнил о том, что из 27 миллионов погибших 18 миллионов были мирные граждане, — рассказал Сергей Степашин в понедельник, 3 апреля, в эфире Радио «Комсомольская правда». - Только в одном Ленинграде голодом уморили 1 миллион человек.

Более того, ведь сегодняшнее немецкое правительство и, к сожалению, бундестаг (ну, не весь, конечно) ставят на одну доску «режим Сталина», как они называют, и режим Гитлера, заявляя при этом, что «оба эти человека» и «оба эти режима», как они говорят, «виновны» в развязывании Второй мировой войны. Ну, мягко говоря, это - дикость.

- Согласен, Сергей Вадимович…

- Ну, а то, что творится на Украине, где, просто-напросто, идет реванш нацизма, реабилитация Бандеры, УНА-УНСО и их приспешников… Это, конечно, ни в какие ворота не лезет, что называется. Поэтому я и обратился в наши высокие инстанции с этим заявлением.

Ну, вы знаете, Госдума рассмотрела эти вопросы сначала в комитетах, наши предложения получили одобрения Минобороны и МИДа, куда были направлены соответствующие письма.

И вот - заявление и постановление нижней палаты…

- Да. Ну, и дальше что будет, что может быть?

- Вы обратили внимание, это не просто наше заявление о намерениях, что называется. Во-первых, оно очень подробное и обстоятельное, где, действительно, говорится о том, что против антигитлеровской коалиции (в первую очередь, против нашей страны, потому что коалиция эта заработала только к 1944 году) воевала не только Германия. Это и Италия, и Венгрия, и Румыния, и Словакия, и Финляндия, и Австрия, Латвия, Польша, Франция, Чехия, Эстония.

Вот какой конгломерат. Ничего не напоминает по сегодняшним временам?

- Да, уж…

- А ещё, насколько мне известно, заявление и постановление Госдумы направлено и нашему президенту, и в правительство, и в Общественную палату.

- А в ООН?

- Да, и в Организацию Объединенных Наций, в крупнейшие международные экономические и межпарламентские ассамблеи… Это - для того, чтобы люди еще раз вспомнили, что же было на самом деле и что происходит сейчас. Это, я считаю, абсолютно правильное решение. Нельзя замалчивать историю. Запад атакует постоянно нас со всех сторон. Поэтому, мне представляется, заявление России очень важным.

Я абсолютно убежден, что накануне 9 мая (Россия сейчас является руководителем Совета Безопасности ООН, ну, на полгода, вы знаете, там меняются постоянно члены Совбеза) наш Небензя обязательно напомнит и об этом обращении членам Совета Безопасности ООН. По мне, это очень важное решение.

- И какая реакция, необязательно быстрая, в целом - в мире, может быть - на инициативу Степашина и его коллег?

- Мир у нас разный. Там, где люди понимают, что же творилось во время Великой Отечественной войны, и что сейчас нам грозит в лице нацизма и милитаризма, — там будет нормальная реакция, это совершенно очевидно, и мы знаем эти страны. Мне интересно, как на это среагирует Европа, умолчит или еще раз попытается перевернуть историю вверх ногами? Я еще раз подчеркну, важно не то, как они отреагируют, важно, как мы реагируем, как - ставим вопрос.

Мы должны здесь быть более жесткими и наступательными, для меня это очевидно совершенно.

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