Всероссийский «Диктант здоровья» пройдет при поддержке Роспотребнадзора

Иллюстрация с сайта здоровое-питание.рф

Каждый желающий сможет принять участие в ежегодном Всероссийском диктанте по общественному здоровью и диспансеризации на платформе диктантздоровья.рф. Материалы для диктанта разработаны ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке Роспотребнадзора и Минздрава России. Тест включает около 40 вопросов на ключевые темы, посвященные правилам здорового питания, основам ЗОЖ и гигиены, важности физической активности и прохождения диспансеризации. Для каждого вопроса предлагается несколько вариантов ответа – нужно выбрать верный.

В этом году на сайте диктанта появился раздел для школьников «Параграф о здоровье», где они смогут проверить свои знания. Задания направлены на повышение уровня информированности учащихся о важности ведения правильного образа жизни и укрепления здоровья.

«В фокусе внимания Роспотребнадзора – все возрастные категории, но особое внимание служба уделяет подрастающему поколению. Важно заложить основы санитарно-гигиенической грамотности, обучить правилам здорового образа жизни с самых ранних лет, так как именно в детстве формируются самые устойчивые привычки и принципы поведения. «Диктант здоровья» – один из способов донести необходимые знания до молодежи», – отметили в Роспотребнадзоре.

По итогам диктанта участники получат электронные сертификаты и ссылки на полезные тематические материалы. В 2022 году участниками диктанта стали свыше 25 000 человек, в 2023 году планируется расширить аудиторию.