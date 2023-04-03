Что получат защитники Отечества

Поддержка нужна. Это фонд который станет работать с участниками СВО не только во время спецоперации. Тут широкий фронт работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей тех, кто пострадал или погиб во время проведения СВО. Фонд назван «Защитники Отечества». Его цель: обеспечить достойную жизнь и активную деятельность участникам СВО и членам их семей. В его задачи войдут координация психологической, медицинской, социальной помощи.

Наблюдательный совет возглавил 1-й зампред Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Председателем Фонда назначена Анна Цивилева, имеющая большой опыт управления одной из крупнейших в России угледобывающей компанией и реализации масштабных социальных проектов. С 2018 года Цивилева возглавляет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Совет реализует программы социальной защиты граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и инвалидам.

За комментариями «Комсомольская правда» обратилась к 1-му заместителю председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Елене Цунаевой

- Так зачем создан такой фонд, если уже есть господдержка?

- Если внимательно посмотреть на состав наблюдательного совета, то станет понятно: в него включены не только госчиновники, но и парламентарии, и представители общественных организаций. При том присутствуют депутаты, связанные с общественными организациями инвалидов, участников боевых действий. С теми, кто участвует в СВО. И среди общественников - представители самых разных организаций.

- Такой подход к формированию Наблюдательного совета - залог его успешности?

- Полагаю, да. Плюс Андрей Турчак, который возглавляет рабочую группу по помощи участникам СВО. Что говорит о том, что фонд имеет возможность работать с учетом всех координируемых возможных мнений. А спектр поддержки фонда в указе описан подробно.

- И спектр этот широк?

- Да, поддержка широка. Эти категории граждан уже имели поддержку государства — это надо иметь ввиду. Но тут речь о том, чтобы сконцентрировать все меры защиты этих людей, которые уже ввели в регионах. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, например, входит в наблюдательный совет фонда и возглавляет рабочую группу по соцполитике в Госсовете. Это та самая группа которая аккумулирует мероприятия по социальной поддержке. И здесь важно учесть наработки и практики разных регионов.

- Этот позитивный опыт будет использоваться в работе фонда?

- Да, и вообще Фонд — это реализации системы одного окна. О чем президент говорил ранее в послании Федеральному собранию.

- То есть, для участников СВО это будет такое, своего рода МФЦ?

- Это слишком упрощенно — но да, по сути, это так. МФЦ — это инструмент. А Фонд — не только инструмент, но и генератор идей и предложений.

- Поясните.

- Сейчас утвердят устав Фонда. В нем предполагаются региональные отделения. Например, в Новгородской области. Есть проработка по инфраструктуре фонда. Есть понимание, где и как это начнет работать. Где окажутся ключевые толчки.

- Когда помощь от Фонда может реально пойти людям?

- Конечно, в этом году. С 1 июня он должен заработать в полной мере. Но многие вещи, вероятно, будут реализовываться и раньше. Это очень серьезная вещь. Поддержка нужна. Это фонд который станет работать с участниками СВО не только во время спецоперации. Тут широкий фронт работ. И все должно делаться максимально быстро.