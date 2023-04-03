Количество обманутых дольщиков Подмосковья сократилось семикратно

Андрей Воробьев приехал к Владимиру Путину в Кремль. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал к Владимиру Путину в Кремль, чтобы рассказать о положении в регионе.

- Как оцениваете результаты работы за год? – спросил президент.

- Нашей ключевой задачей было оказать максимальное внимание и жителям, которые нуждались в поддержке, и экономике, которая позволяет нам решать те задачи, которые требует от нас жизнь, - ответил губернатор.

И вот что конкретно сделало Подмосковье:

1. У области 130 больших проектов по импортозамещению. В прошлом закончили 24 из них. В 2023-м планируется еще 57 реализовать.

2. Регион вкладывает деньги в развитие колледжей, так как сейчас особый спрос на рабочие специальности. Больше всего не хватает сварщиков, программистов, операторов станков с цифровым управлением.

3. Московская область начала программу повышения квалификации врачей поликлиник. Доктора не только сами учатся, но и делятся опытом. 35 регионов присоединились к программе.

4. Идет обновление общественного транспорта.

- Мы растём: по регистрации – это 10 миллионов человек, 8,5 – по переписи. И конечно, только успевай обновлять транспорт, создавать рабочие места, - заметил Воробьев.

- Да, много дел здесь, - согласился Путин.

Когда строили линии МЦД, в области создали 50 новых переездов через пути.

5. Президент обратил внимание на обманутых дольщиков:

- Но застарелые проблемы тоже надо решать. Обманутые дольщики у вас…

- Мы направили серьёзные ресурсы, усилия на решение проблем дольщиков. Их всего было 115 тысяч исторически в Московской области, сейчас осталось 17 800 (падение в 7 раз! – Ред.). Мы понимаем, что это приоритетная задача, - сказал губернатор.

6. В конце российский лидер обсудил мусорные полигоны.

- Надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно, - поручил он.

В области было 39 мусорных полигонов. 17 из них уже рекультивированы по федеральной программе.

- Не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят, - уточнил Воробьев.

До конца следующего года должны закрыться два самых проблемных полигона: в Серпухове и Волоколамске.

7. А вот программа социальной газификации в области успешно завершилась. 310 тысяч человек подключили к трубе «по символической цене».