В Мьянме прошли диалоги по линии Генштабов

Стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества Фото: Shutterstock

В столице Мьянмы Нейпьидо состоялась двусторонняя встреча российской делегации, возглавляемой заместителем Министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым с председателем государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлаингом.

«Стороны подробно обсудили ход реализации многочисленных проектов в сфере двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, наметили шаги к дальнейшему укреплению традиционно дружественных российско-мьянманских связей. Подтвержден обоюдный настрой на углубление диалога по линии генеральных штабов, наращивание взаимовыгодного сотрудничества, в частности, между видами (родами) вооруженных сил двух стран и в сфере военного образования. Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в рамках «СМОА плюс»», - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в состав высокопоставленной российской делегации также вошли представители руководства ПАО «ОАК», АО «Рособоронэкспорт» и АО «HACK», которые с удовлетворением отметили, что переговоры прошли в «откровенном и доверительном ключе, присущем российско-мьянманским отношениям».

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Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и Министра внутренних дел Республики Армения Ваге Казаряна. Российский Министр поздравил коллегу с назначением на должность и акцентировал внимание, что сотрудничество с армянскими партнерами традиционно носит конструктивный характер как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах.

На встрече Колокольцев выразил уверенность, что все «попытки недружественных стран внести разлад в отношения между Россией и Арменией останутся безрезультатными, а взаимодействие министерств внутренних дел будет планомерно развиваться на благо народов двух государств» и констатировал, что в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины активизировались элементы транснациональной организованной преступности, в частности связанной с экстремизмом, терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми. Такой вызов требует консолидации усилий органов правопорядка Армении и России.