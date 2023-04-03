Вячеслав Володин призвал защитить россиян от абсурдных решений «Международного уголовного суда»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Международный уголовный суд» — организация со штаб-квартирой в Гааге. Первоначально созданный для наказания военных преступников, МУС быстро превратился в инструмент давления Запада на неугодных мировых лидеров. Последним решением «Гааги», вызвавшим волну критику, был ордер на арест российских государственных деятелей по абсурдному обвинению в «похищении украинских детей» — хотя в реальности речь шла об организации для них отдыха в знаменитом крымском лагере «Артек».

И вот в Государственной Думе готовят законодательный запрет попыткам «Гааги» вмешиваться в российские внутренние дела.

Как сообщает пресс-служба Охотного Ряда, профильные парламентские комитеты ГД прорабатывают поправки в закон «О безопасности», которые запретят на территории России деятельность МУС и других международных органов, направленную против нашей страны.

Также предполагается ввести запрет публичных призывов к исполнению решений подобных «международных органов» и иных форм сотрудничества с таковыми.

— Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы о наказаниях в виде штрафов и лишения свободы, — сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Стоит отметить, что, помимо России, юрисдикцию МУС не признаёт целый ряд крупных стран, включая Китай.