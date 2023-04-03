Почему Валерия выгнала из шоу "Маска" собственную дочь

Певица Шена пряталась в костюме Скунса на шоу "Маска". Фото: НТВ.

В самом засекреченном телешоу страны продолжают срывать маски с участников. Так, 2 апреля проект покинул очаровательный Скунс, в костюме которого скрывалась дочь певицы Валерии - Шена. Материнское сердце не подвело: свою кровиночку артистка раскусила еще несколько выпусков назад, хотя всем остальным членам жюри эта версия казалась невероятной. Так, Филипп Киркоров до последнего был уверен, что Скунс это Ольга Серябкина, а Тимур Родригез ожидал увидеть Алису Мон.

Кстати, голос, который решил судьбу Скунса в шоу, принадлежал именно Валерии. Но она не дрогнула и проголосовала против.

- Ты сливаешь сейчас собственную дочь?! - поразился Филипп Киркоров.

- Я не сливаю свою дочь, но я бы очень хотела убедиться, что это она. Маску снимает Скунс, потому что я не могу уже придумывать никаких версий и выдвигать теорий. Это будет просто нечестно, - заявила певица и спустя несколько мгновений действительно увидела на сцене родную дочку.

Как ей удавалось водить судей за нос, и что было самым сложным в "Маске", Шена рассказала в интервью KP.RU.

- Когда меня пригласили в проект летом прошлого года, я незамедлительно согласилась, потому что, наблюдая за предыдущими сезонами, очень хотела попробовать себя в этой "шкуре", точнее, в костюме. Но я никак не рассчитывала дойти так далеко (Скунс продержался 8 выпусков - это больше половины шоу. - Ред.), поскольку большинство членов жюри меня знают лично, - призналась Шена. - В маске мне было сложно дышать: казалось бы, там большое количество отверстий, но они вообще нерабочие, так как там двойные, тройные сетки. Даже с помощью вентилятора на полной мощности не проходило достаточное количество кислорода, чтобы не потерять сознание. Было жарко. Было тяжело работать с поролоном, который был на мне, на верхней части тела. Поролон, костюм, звук, петли – ты как капуста. Это было сделано для того, чтобы я казалась крупнее, более возрастной. Помимо поролона был еще корсет с большим двухметровым тяжелым хвостом. Шикарный, потрясающий, огромный хвост, но с ним было сложно как мне, так и танцорам.

Дочь Валерии продержалась 8 выпусков в шоу. Фото: НТВ.

На репетициях Шена выкладывалась на все 100% - одежда и обувь летели в клочья.

- Мои джазовки – обувь, в которой я танцевала, были все порваны: их зашивали, перешивали... Каблуки были сбиты, брюки на коленке разорваны, потому что был номер, где я падаю на колени, - вспоминает Шена. - Я была на всех репетициях, не пропустила ни одной. Мне хотелось, чтобы все номера были максимально точными, потому что одно дело, когда ты репетируешь в комфортной одежде, и совсем другое, когда на тебе куча поролона, корсет с огромным длиннющим хвостом, маской, через которую ты не видишь, не дышишь.

Все 2,5 месяца с начала проекта дочь Валерии работала без выходных и, конечно, очень устала.

- Мне хотелось выкладываться везде: и в своих проектах, и в шоу, чтобы не было никаких недочетов. "Маску" я воспринимаю как яркий, большой эксперимент. И пусть первое место достанется тому человеку, кто действительно грезит о некоем чемпионстве, для которого это крайне важно. У каждого свои цели, амбиции, своё понимание участия в шоу. И я искренне желаю каждому участнику победы, - пожелала Шена.