«С такими премиями понимаешь: ты не один»: в России собирают заявки от социальных предпринимателей на «Импульс добра»

В России идет прием заявок на ежегодную премию «Импульс добра». Ее присуждают за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства.

Соцпредпринимательство иногда называют «добрым» бизнесом. Это предпринимательская деятельность, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. Такие организации, например, принимают на работу людей с инвалидностью, производят медоборудование, занимаются дополнительным образованием. Есть и иные направления.

Развивать институт социального предпринимательства помогает Фонд «Наше будущее». Один из самых ярких проектов Фонда — премия «Импульс добра». Ее вручают с 2011 года.

НЕ ТОЛЬКО ПРЕМИЯ, НО И ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

В 2023 году бюджет номинаций решено было увеличить до 750 тысяч рублей. К участию приглашают не только соцпредпринимателей. Есть номинации для общественных деятелей, журналистов, представителей органов власти.

Для участников доступны шесть номинаций: «Лучший социальный предприниматель России» и «Открытие года» — награждаются новые бизнес-решения, направления, сервисы и иные проекты. Есть также четыре номинации с общим названием «Амбассадор социального предпринимательства», но для разных категорий участников.

«Инфлюенсер» — для лидеров мнений, которые активно «продвигают» тему социального предпринимательства в своей аудитории. «Компания-лидер» — поощряются компании, которые включают тему социального предпринимательства в свою социальную программу или реализуют проекты, которые развивают эту сферу экономики. «СМИ» — для изданий и журналистов, которые освещают профильную тему конкурса. «Представитель государственной власти» — могут номинироваться бюджетные организации или госслужащие, лауреату этой номинации денежный приз не вручается.

- Кульминацией премии в этом году станет масштабный фестиваль социальных предпринимателей. Это долгожданная очная встреча сообщества, на которой мы пообщаемся, обменяемся новостями, опытом и идеями. Кроме того, мы готовим образовательный блок, в котором планируем собрать самые необходимые и инновационные инструменты для развития российского социального предпринимательства, - говорит директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

«ИМПУЛЬС, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ»

С 2011 года на премию поступило 2515 заявок из 81 региона России. Награждено 109 лауреатов. Например, предприниматель Федор Беломоев стал лауреатом премии в номинации «Открытие года» в 2022 году. Он руководит компанией «4Блайнд», которая занимается исследованиями, разработками, созданием и производством инновационных инженерных технологий для социализации и улучшения качества жизни людей с нарушениями зрения и слуха.

Фото из личного архива. Федор Беломоев, лауреат премии в номинации «Открытие года».

Внимание жюри привлекло решение компании «Коммуникатор ВиброБрайль для слепоглухих людей». Это устройство могут использовать тотально слепоглухие. Коммуникатор позволяет говорить, используя синтезированный голос и слышать, используя технологию распознавания речи и передачи ее в тактильной форме. Сам прибор — размером с рядовой смартфон. Он вешается на шею человека. Устройство напоминает джойстик для видеоигр. Благодаря кнопкам на «пульте» человек может общаться с окружающими.

- Сейчас мы произвели и реализовали 50 коммуникаторов. Их закупили фонды в России и за рубежом, центры реабилитации и частные лица. Установили партнерство с Институтом коррекционной педагогики, который помогает нам создать методическую базу для внедрения технологии в образовательный процесс и подготовить преподавателей для обучения использованию коммуникатором, - рассказал Федор Беломоев kp.ru.

Предприниматель признается, что такие премии, как «Импульс добра», очень нужны в России:

- Заниматься социальным бизнесом довольно сложно. При своей важной социальной миссии он все-таки должен приносить прибыль. Поэтому такие ресурсы, которые помогают получить дополнительную финансовую поддержку на начальном этапе или этапе развития, чтобы оплатить специалистов, расширить производство или покрыть какие-то операционные расходы, — отличный импульс, чтобы не опускать руки и развиваться дальше. Понимаешь, что ты не один и всегда можно найти возможность продолжать работу.

После победы в премии бизнесмен и его компания продолжили взаимодействовать с Фондом «Наше будущее» — обмениваются новостями и информируют друг друга о том, что нового происходит в индустрии.

НА ЗАМЕТКУ

Как подать заявку на премию

Сделать это можно онлайн до 14 апреля 2023 года. После короткой регистрации на конкурсной платформе нужно будет заполнить заявку о проекте. Консультации можно получить по будням на горячей линии 8 (800) 333-68-78 — с 9.00 до 18.00 по московскому времени. Звонок по России бесплатный.

Лауреатов Премии определяет Общественный совет Фонда, в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов власти.

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