Миллионер Сергей Гришин: «Инфоцыгане — это люди с подвешенными языками, неудавшиеся в настоящем бизнесе»

Сергей Гришин

Недавний скандал с блогером Валерией Чекалиной, обвиненной в неуплате налогов на баснословную сумму в 300 миллионов рублей, вновь поднял на поверхность проблему инфоцыган. По данным комитета Госдумы РФ по просвещению, только за один год сумма ущерба от их деятельности составила 1,26 миллиарда рублей. При этом людям, недовольным результатами тренингов и курсов, удалось вернуть лишь 2% от этой суммы. Всевозможные бизнес-гуру, спикеры и коучи предлагают научиться зарабатывать на криптовалюте и фондовом рынке, обещают поднять прибыль фирмы до небывалых высот и уверяют, что их секреты успеха помогут баснословно разбогатеть даже в нынешнее непростое время. Действительно, разбогатеть в России сейчас можно, для этого есть прекрасные возможности, но инфоцыгане в этом не помогут. В этом уверен Сергей Гришин – предприниматель, когда-то начинавший собственное дело с нуля и ставший долларовым миллионером. Бизнесмен отмечает: прямо сейчас в России появляются новые шансы для развития в самых разных сферах – в IT, туризме, новых цепочках поставок и других сферах.

«В связи с резким разворотом от запада на восток, юг и вообще во все другие стороны, в стране происходит трансформация многих рынков, что открывает новые возможности для бизнеса, - считает Сергей Гришин. - Поэтому даже если глобальная экономическая ситуация развивается в негативном ключе, это вовсе не значит, что на вашем личном уровне все будет плохо. Необходимо действовать и реализовывать возможности».

ТОРГОВЦЫ ВОЗДУХОМ

В офисе компании Capital Leasing Group, основатель Сергей Гришин

Чтобы добиться успеха, действительно важно поверить в себя и получить правильные знания. Сергей Гришин подчеркивает: именно правильные. А это непросто, поскольку инфоцыгане не помогают, а, напротив, тормозят потенциально успешных предпринимателей. Весь прикладной опыт строится на собственных ошибках, поэтому не стоит ходить к тем, кто не сделал свой бизнес сам. У таких «гуру» нет реального опыта построения своего дела, а это значит, что все их знания теоретические, и им на самом деле не важно, добьются ли успеха их ученики. По факту им нужно одно: чтобы люди как можно дольше платили за их курсы, отдавая максимум денег.

В этой ситуации выигрывает только один – тот, кто продает тренинги. Неудивительно, что стоимость некоторых бизнес-курсов доходит до миллиона рублей! Самый обсуждаемый в России интернет-психолог, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, например, предлагает новичкам базовый курс по цене от 2 тысяч рублей. Но со всеми дополнительными опциями цена может подняться уже до 200 тысяч рублей. При этом сама Елена, по данным Forbes, в свой самый удачный год заработала больше 500 миллионов рублей. При этом процент учеников этих инфоцыган, начавших зарабатывать столько же, практически равен нулю. Более того, люди, накаченные сверхмотивацией, берут кредиты на развитие своего дела и честно пытаются следовать советам бизнес-гуру. Но в итоге терпят крах и остаются с крупными долгами.

«Типичный портрет инфоцыганина — это человек с подвешенным языком, неудавшийся в настоящем бизнесе, сходивший на курсы к другим инфоцыганам и осознавший: «а что, так можно было?» - говорит Сергей Гришин.

В этом плане очень показательна история ижевского предпринимателя Зуфара Гарипова. Десять лет назад он искал деньги, чтобы вдохнуть жизнь в свой убыточный бизнес по производству одежды, и наткнулся на бизнес-тренинг, обещавший за три недели превратить его в инфобизнесмена. Зуфар решил стать бизнес-гуру – и, едва окончив курсы, сразу заработал 45 тысяч рублей. Легкий успех вдохновлял и, по словам Гарипова, он начал «продавать людям воздух». Тогда Зуфар называл себя коучем, но сейчас признает: то, чем он занимался, нельзя назвать реальными знаниями. Обещание невероятных результатов за короткий промежуток времени – это пустой звук. Хотя тренинги приносили ему приличный доход, Гарипов решил заняться реальным делом и открыл сеть кофебаров. Он разочаровался в коучах, и теперь советуется только с опытными предпринимателями.

«На тренинге меня учили, что есть пять правил, которых надо придерживаться, и всё будет хорошо. Но сейчас я знаю, что бизнес - гораздо более сложный организм», - цитирует Гарипова интернет-издание «Секрет фирмы».

В офисе компании Capital Leasing Group, основатель Сергей Гришин

«ВЫБИРАЙТЕ НОРМАЛЬНЫХ, НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ»

Итак, как не попасть на удочку инфоцыган и достичь реального успеха в России сегодня?

Оптимальный путь получения знаний — это практический опыт: неделя в собственном бизнесе даст вам больше, чем изучение теории в течение нескольких лет. И если люди выбирают учебу на курсах, они должны понимать, к кому и за каким результатом идут.

«Нормальный путь к успеху лежит через ошибки, и у каждого человека они уникальны. Поэтому у каждого свой путь. Глобальные вопросы и советы можно изучить на бесплатной основе на каналах настоящих миллионеров и миллиардеров. Эти люди прошли реальный путь в построении бизнеса и точно дадут советы, которые работают.

А если уж очень хочется закончить какие-то курсы, выбирайте настоящих профессионалов», - советует Сергей Гришин.

Надежный вариант при выборе курсов – довериться опыту ваших знакомых, уже проходивших такие тренинги и оставшихся довольными результатом. Обращайте внимание на образование, опыт, успешные бизнес-проекты коуча. При встрече не стесняйтесь попросить его рассказать о них. Если коуч обещает научить вас секретам успеха и гарантирует, что после этого вы заработаете кучу денег, у него должен быть личный опыт и состояние, нажитое не продажей курсов. Иначе это уже не коуч, а инфоцыган.

Сергей Гришин предлагает создать общественную организацию или независимый орган для определения качества бизнес-тренеров. «Деньги - универсальный критерий успеха, пусть бизнес-коучи докажут, что есть средства и получат знак качества» - говорит Сергей Гришин. Такой знак качества позволит бизнес-тренерам подтвердить статус профессионала и привлечь больше учеников. В тоже время благодаря знаку качества люди поймут, что бизнес-тренер — это профессионал с настоящим подтвержденным успехом и действительно обладает полезными для их развития знаниями.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Сергей Гришин – серийный предприниматель, инвестор и долларовый мультимиллионер. Прошёл путь от специалиста с непрофильным образованием до владельца нескольких крупных бизнесов. До 2020 года был президентом инвестиционного холдинга «Freedom Finance» и отвечал за все направления развития вне РФ. Является членом совета директоров «Freedom Finance Стразование». Владеет компаниями в России и Казахстане, в том числе - лизинговой компанией Capital Leasing Group, финансовым сервисом Смартолёт, финансовой компанией 495Кредит и другими активами в РФ.