СК России: убийство Владлена Татарского - теракт

2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. Он унес жизнь военного корреспондента Максима Фомина, Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Напомним, ранее по факту взрыва Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело «убийство общеопасным способом».

В тот же день, для оказания практической помощи в Санкт-Петербург выехали оперативники ГУ МВД России, а работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством министерства. По подозрению в совершении преступления, на северной окраине Санкт-Петербурга была задержана Дарья Трепова, которая, как показали камеры наружного наблюдения принесла в кафе бюст с взрывчаткой.

«У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)», - отметила Петренко.

По данным следствия, 2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв бомбы. Он унес жизнь военного корреспондента Максима Фомина, известный под псевдонимом Владлен Татарский, а ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

В СК России подчеркнули, что сейчас следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков.