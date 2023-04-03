Роман Костомаров просит отпустить его домой из больницы

Фигурист Роман Костомаров. Фото: СОЦСЕТИ

Состояние Романа Костомарова в настоящее время не вызывает опасений. Фигурист находится в сознании, дышит и ест сам. Однако пока его не переводят из реанимации в обычную палату. Меж тем сам Олимпийский чемпион говорит, что порядком устал от больничных стен и просится домой.

Роман Костомаров потихоньку восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается. "Перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки", - сообщил источник.

По его словам, психологическое состояние фигуриста в норме. "Питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены", - цитирует источника ТАСС.

Поклонники и друзья рады последним новостям о состоянии Романа. Так, юрист Елена Волохова, в юношестве дружившая с фигуристом, очень переживает за спортсмена. "Я, конечно, волнуюсь. Главное, чтобы организм смог выжить и выстоять. Люди живут и с инсультом, и с инфарктом. И нельзя рассуждать так, - «что его кромсают». Да пусть его всего искромсают, лишь бы жил", - цитирует женщину сайт mk.ru.

Она уверена, что благодаря силе духа Роман со всем справится. "У него много друзей. И мы всем миром будем помогать ему вставать на ноги, на протезы", - добавила Елена, много лет назад сама потерявшая ногу в страшной аварии.

А тренер Александр Жулин признался, что расплакался, получив сообщение от Романа. "Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, слабый, но абсолютно адекватный. Человек вышел из этого состояния. Сказал, что он будет заниматься. Откровенно говоря, я всплакнул даже, когда слушал. Потому что мы все долго за него молились", - поведал он.

Жулин уточнил, что достоверную информацию о состоянии Романа знает только его супруга Оксана Домнина: "Она проводит в палате практически круглые сутки. Ездит домой к детям только ночевать".