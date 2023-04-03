Как справиться с весенней головной болью без лекарств: действенные методы от врачей

Мигрень, как правило, мучает людей с апреля по октябрь, в течение всего светового дня и в вечернее время Фото: Shutterstock

Приступами головных болей страдает половина людей земного шара. Международная группа медиков установила, что самые мучительные приступы «ада в голове» – кластерные головные боли и мигрени – обостряются весной и имеют свое любимое время суток.

ВЕСНОЙ И МУЖЧИНЫ ПЛАЧУТ

Если боль сосредотачивается в области головы возле глаз и мучит вплоть до слез, а приступ длится от 15 минут до нескольких часов и такие атаки происходят регулярно в течение недель, а то и месяцев, - то это так называемая кластерная головная боль, которой чаще страдают мужчины. Исследование показало, что с приходом весны приступы кластерных головных болей учащаются. Второй по популярности сезон для них – осень, и атаковать людей такие боли любят ночью и рано утром.

Мигрень, как правило, мучает людей с апреля по октябрь, в течение всего светового дня и в вечернее время, с четким спадом между 23.00 и 07.00. Мигрени - повторяющиеся приступы пульсирующей головной боли, которым может сопутствовать тошнота и повышенная чувствительность к свету и звукам, - в целом больше характерны для женщин.

Два эти типа головных болей, способные довести до белого каления любого, четко связаны с определенными генами в организме, которые отвечают за циркадную регуляцию ритмов сна и бодрствования. К тому же кластерные головные боли связаны с повышенным уровнем гормона «стресса и страха» кортизола и со снижением мелатонина, отвечающего за то, чтобы вовремя и глубоко засыпать. У людей с мигренью ученые тоже нашли заметное снижение мелатонина.

Понимание закономерности возникновения головных болей может помочь и в комплексном лечении. Вместе с врачом можно скорректировать время приема обезболивающего, а также работать на то, чтобы снижать общий уровень стресса и отлаживать ритм сна.

ЛЕЧЬ ПОД ЗЕЛЕНУЮ ЛАМПУ

Есть тут и неочевидные «лекарства». Так, ученые из Китая доказали обезболивающий эффект зеленого света при невралгических болях и мигрени в том числе. Оказалось, что зеленый свет активирует сигналы тормозного нейромедиатора центральной нервной системы — гамма-аминомасляной кислоты. Ученые заявляют, что несколько часов терапии зеленым светом в день существенно снижают интенсивность боли при мигрени.

ИГОЛКА В УХО И ПОДЫШАТЬ

Еще один нелекарственный способ побороть головную боль, даже самую сильную, как раз такую, которая заставляет плакать мужчин во время приступа кластерных головных болей – это стимуляция блуждающего нерва – вагуса и парасимпатической нервной системы, ответственной за восстановление сил и регуляцию ритмов сна. Делать это можно с помощью специального электрического прибора, а можно попробовать и самостоятельно.

Например, врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова рекомендует несколько упражнений для воздействия на блуждающий нерв.

- Вагус можно активировать через использование акупунктуры точек уха. Ученые считают, что такой способ облегчения головной боли действительно срабатывает для некоторых людей и может снизить промежутки времени между приступами и интенсивность боли.

- Помогут традиционные практики, такие как массаж, рефлексотерапия, йога и тай-чи.

- Глубокое дыхание - стимулирует рецепторы давления в шее и сердце, которые сигнализируют мозгу о том, что пришло время отдыхать.

Схема дыхания может быть такой:

1. Сядьте прямо.

2. Выдохните полностью.

3. Положите правую руку на грудь, а левую руку на живот.

4. Глубоко дышите через нос в течение пяти-семи секунд, надувая только живот.

5. Задержите дыхание на вдохе в течение двух-трех секунд.

6. Выдохните через рот в течение шести-восьми секунд, позволяя животу упасть.

7. Задержите дыхание на выдохе в течение двух-трех секунд.

8. Практикуйтесь, пока не сможете выполнять это упражнение в течение пяти минут в день.

Правда, для людей с сильными и регулярными головными болями подобные традиционные способы самопомощи – скорее дополнение к лекарствам и вариант поддержать себя между приступами, отрегулировать ритмы своего организма, снизить влияние стресса и расслабить душу и тело, настроиться на регулярный сон.