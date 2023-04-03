Русского писателя и офицера Прилепина «отменили» за любовь к Родине и участие в спецоперации

Из крупнейшего издательства исключили одного из главных современных русских писателей — Захара Прилепина

Обычно новости «мира литературы» проходят мимо рядового читателя. Кому интересно изучать регулярные склоки авторов, завистливые реплики по поводу уровня таланта друг друга, копошиться в бесконечных холиварах о литературных премиях и прочей внутрицеховой пыли? Чаще всего это просто оседает в соцсетях. Но не так давно случилось событие, выходящее за рамки энергичного забрасывания коллег пометом.

Из крупнейшего издательства исключили одного из главных современных русских писателей — Захара Прилепина. И не просто исключили (как бы перевели в другое подразделение), а буквально по идеологическим соображениям выставили за дверь. За поддержку и участие в СВО.

Все началось в прошлом году. Когда из «Редакции Елены Шубиной» (подразделение гиганта АСТ, в котором издаются почти все известные российские авторы — от Гузели Яхиной и Людмилы Улицкой до Михаила Шишкина и Евгения Водолазкина и до не давних пор Алексея Иванова), полгодика поразмышляв по поводу целесообразности специальной военной операции, ушли несколько авторов. В июле 2022 года стало известно, что в знак протеста против позиции Прилепина по СВО издательство покинули Ксения Букша и Алиса Ганиева.

Глава «РЕШ» Елена Шубина (Полякова) никак не комментировала эти события. Никак не высказывалась и делала вид, что ничего не произошло. Просто продолжала зарабатывать на книгах Захара, который издается в «РЕШ» довольно давно и тщательно отрабатывает все авторские обязанности по продвижению литературы (интервью, упоминания издательства, презентации, творческие встречи и проч.).

Однако в свежем интервью Елена Шубина без стеснения призналась, что именно она решила исключить Прилепина из «РЕШ».

— Захар Прилепин теперь издается в другой редакции ACT (Neoclassic), — сказала она. — И это было мое личное решение.

Пустячок, а приятно, как говорится. Такая вот демократия и плюрализм мнений. Такое вот уважение к гражданской позиции автора и ювелирное отделение его личных взглядов от литературного искусства. Такая поддержка офицера Росгвардии, который прямо сейчас принимает участие в боевых действиях.

Пока собравший примерно все литературные премии страны Захар Прилепин писал и выпускал лучшие произведения («Грех» «Обитель» и др.), их с радостью издавали — и даже переиздавали («Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна») — в «РЕШ», обильно зарабатывая и нарабатывая имидж.

Более того, издательство выпускало и произведения писателя, посвященные боевым действиям в ДНР, где Прилепин и сам воевал, и советником главы республики Александра Захарченко служил: «Некоторые не попадут в ад», «Ополченский романс», «Письма с Донбасса». В них живописно и ярко представлены истории, события и герои русского мира. Едва ли редакторы, да и сама Шубина, закрывали глаза, когда читали и правили рукописи. Выпускали и получали с них хорошую прибыль.

Но стоило Захару уехать в зону СВО, то есть поставить на паузу не только литературную работу, но и жизнь — на кон, от него в лучших традициях либерального обкома (когда гнобят уже за взгляды) решили отказаться, публично напомнив об этом. Даже поздравления Прилепина с днем рождения от "РЕШ" малодушно потерли в соцсетях задним числом. Теперь там зияет дырка и вывеска «Этот контент сейчас недоступен».

Интересно, почему? Или чтобы до сих пор подающие надежды Ксения Букша (называла титулованного коллегу «людоедом») и Алиса Ганиева вернулись, или потому что позиция Елены Шубиной — руководителя крупнейшего издательства, в котором выпускают книги почти все современные авторы — по СВО не совпадает с позицией Захара Прилепина. В этой ситуации даже неизвестно, что хуже. Ни о какой специальной операции или перезагрузке в сфере культуры говорить, конечно, и не приходится.

Входящий в тройку по продажам «продукта» издательства «РЕШ» Захар Прилепин вернется победителем и, конечно, продолжить писать. А вот как себя будет чувствовать после почти незаметного предательства Елена Шубина, с радостью издающая Дмитрия Быкова* — автора фразы «русский фашизм явил свой лик», который предрекает нашей стране деградацию, «полное переучреждение» и «захлебывание в собственной ненависти»?

Скорее всего, так же, как и писал любимый автор главы «РЕШ» Андрей Платонов: «Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая».

*признан Минюстом РФ иноагентом