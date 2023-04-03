«Помнить о национальных ценностях»: Ко 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова выпустили специальную марку

Фото: РВИО

В Российском фонде культуры в Москве, а также в Большом зале академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича в Петербурге отдали дань памяти выдающемуся русскому композитору Сергею Рахманинову — там прошла церемония гашения почтовой марки, сделанной в часть 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

Хоть после революции Рахманинов и эмигрировал, он до последних дней оставался русским — и в годы Великой Отечественной давал концерты в Европе и США, отправляя весь доход в помощь Советскому Союзу. Он писал письма Иосифу Сталину, желая окончательного разгрома фашистов после перелома в Сталинградской битве, и признавался, что, уехав из родной страны, лишился главного — вдохновения.

Фото: РВИО

— В творчестве Рахманинова с особой силой воплощена тема Родины, — подчеркнул во время торжественной церемонии советник главы Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. — До глубины души обидно, что теперь некоторые, так называемые, "деятели от культуры", порою незаслуженно обласканные властью, теперь поливают нас и Россию грязью, оплачивают новейшие образцы вооружения наших врагов. Несмотря ни на что, РВИО будет и впредь сохранять и укреплять духовно-нравственные основы нашего государства, помнить о национальных ценностях, которым на протяжении всей своей жизни оставался верен Сергей Васильевич Рахманинов.

Фото: РВИО

На марке изображен Рахманинов, сидящий за роялем, а также нотные записи его произведений. А также скульптура композитора — памятник, созданный на народные средства Российским военно-историческим обществом и открытый 7 октября 2017 года в музее-усадьбе «Ивановка» Тамбовской области.

Фото: РВИО

Тираж марки — 135 тысяч экземпляров, номинал — 45 рублей. Дополнительно изготовили конверты первого дня и штемпели спецгашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда и Тамбова.