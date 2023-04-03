Леонид Гайдай не смог победить страсть к азартным играм, но помог Дмитрию Харатьяну справиться с другой бедой

Гайдай отдал главную роль уже знакомому ему по предыдущей работе Дмитрию Харатьяну Фото: кадр из фильма

Это - последний фильм великого советского комедиографа Леонида Гайдая. Режиссера не стало через полгода после выхода фильма на экраны.

В 1993 году картина заняла первое место в прокате. Однако критики записали её в разряд неудач, в отличие от самого Гайдая, который считал «На Дерибасовской...» своей большой удачей, сравнимой разве что с успехом «Бриллиантовой руки».

Съёмки фильма начались ещё до распада СССР, в августа 1991 года. Премьера состоялась уже после того, как Союз рухнул.

Действие происходит, когда между Советским Союзом и США закончилась холодная война. Президенты двух сверхдержав должны встретиться для важных переговоров. Однако их встреча под угрозой срыва из-за разгула русской мафии, обосновавшейся в Штатах. Помочь американским коллегам ликвидировать русскую мафию отправляется из Одессы в Нью-Йорк суперагент Фёдор Соколов (Дмитрий Харатьян).

Такой поворот сюжета (авторы сценария: Аркадий Инин, Леонид Гайдай, Юрий Волович) родился благодаря реальной громкой истории, когда председатель КГБ СССР Вадим Бакатин официально передал США схемы подслушивающих устройств в американском посольстве. В фильме есть эпизод, где генерал КГБ (его сыграл Юрий Волынцев) даёт указание передать сотрудникам ЦРУ списки агентов КГБ и карту секретных объектов.

На роль суперагента КГБ Гайдай планировал взять актера Александра Кузнецова, который сыграл главную роль в комедии «Джек Восьмеркин – «американец»». Но Кузнецов собрался эмигрировать в Америку (что он и сделал в дальнейшем) и его кандидатуру завернули. Гайдай отдал главную роль уже знакомому ему по предыдущей работе Дмитрию Харатьяну.

Сцены в казино снимались в Атлантик-Сити в знаменитом «Тадж-Махале» с разрешения его владельца - Дональда Трампа. Ради съемок Трамп на три дня закрыл казино для посетителей. Денег со съёмочной группы он не взял, но поставил условие перед русскими — дать интервью американским журналистам, чтобы в местной прессе лишний раз пропиарить своё казино. В то время русская съёмочная группа была экзотикой, американцев набилось на пресс-конференцию битком.

Гайдай поблагодарил Трампа за помощь, но когда будущий Президент США через помощника попросил сыграть хотя бы крошечную роль, Гайдай категорически ему отказал: мол, у него не самодеятельность, а профессиональное кино, в котором снимаются русские актёры первой величины, настоящие звезды: Леонид Куравлев, Армен Джигарханян, Андрей Мягков, Спартак Мишулин, Эммануил Виторган…

Андрей Мягков сыграл в этой комедии главного мафиози по кличке Артист, который перевоплощается то в Ленина, то в Сталина, Хрущева, Брежнева… А на фотографиях он запечатлён в образах Гитлера, Наполеона, Петра I, Саддама Хуссейна и… Отелло. На грим уходило часов шесть-восемь, и в каждом образе Мягков был очень похож на своего героя.

Агента ЦРУ Мэри Стар должна была играть американская актриса. На эту роль претендовали: выпускница театрального факультета Нью-Йоркской школы искусств Келли Мак-Грилл и 16-летняя начинающая актриса Милла Йовович. Келли на пробы приехала первой, и Гайдай решил вторую претендентку даже не приглашать, тем более ему показалось два «Иовича» в одном фильме - это «too much». В фильме Келли Мак-Грилл озвучила актриса Наталья Варлей.

Американская актриса прилетела на съемки в Москву 19 августа 1991 года – в первый день путча. И когда увидела танки на улицах российской столицы, хотела сразу взять обратный билет. Дмитрий Харатьян её успокоил: «В стране переворот, но это не мешает нам снимать кино. Ничего страшного». И вообще: «Don’t Worry, Be Happy». Тем не менее сниматься в России актрисе не понравилось. Ей не хватало привычного сервиса. Во время съёмок в Крыму её шокировало отсутствие уборной на съёмочной площадке и уличных туалетов в принципе. После этих съемок она больше не приезжала в Россию и вообще не снималась в кино - посвятила себя семье и детям.

Леонид Гайдай был очень азартным человеком! И, конечно, упустить такой шанс - в казино - он не мог. Однажды он «потерялся» во время съёмок и потом «нашелся» рядом с игровыми автоматами. Особенно он уважал «однорукого бандита». Над своей слабостью он иронизировал и даже сыграл в фильме эпизод, где одержимого игромана выносят из казино охранники. Жена режиссера Нина Гребешкова рассказывала, как однажды в Лас-Вегасе Леонид Иович проиграл все свои деньги. И спросил у неё: «Нинок, у тебя есть доллар? Одолжи мне. Я всё проиграл, дай мне доллар, я тебе пять принесу». Выпросил. Проиграл. Через 10 минут приходит и говорит: «Я тебе отдам в русских деньгах». Но Нина Павловна с этой проблемой не боролась. Она говорила: «Он же свои проигрывает. Пусть играет».

У исполнителя главной роли Дмитрия Харатьяна тоже были свои «пригорки-ручейки». Ранняя слава повлекла неблагоприятные последствия. Молодой артист позволял себе крепко выпить. Но именно Гайдай каким-то своим способом помог Харатьяну преодолеть эту пагубную привычку.