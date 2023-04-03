Прогресс или электронная бюрократия: улучшает ли цифровизация качество медпомощи в России

Часть больных жалуется, что медики на приеме больше времени уделяют общению не с пациентом, а с экраном компьютера Фото: Shutterstock

Большинство российских врачей - 80,5% - постоянно используют компьютеры на рабочем месте. Еще около 12% стучат по клавишам время от времени. А 7,6% предпочитают «работать на бумаге». Такую картину показал опрос, проведенный сервисом дистанционного медицинского образования Vrachu.ru с 24 по 28 марта. В социологическом исследовании приняли участие 3169 медработников из всех регионов страны.

Также докторов спросили о подключении к интернету и медицинским информационным системам. Такие сервисы должны помогать и самим врачам, и пациентам. Скажем, предполагается, что благодаря цифровизации медкарты человек может в любой момент увидеть назначенные ему анализы или их результаты, выписанные лекарства и т.д. (подробнее об этом - см. ниже «Будь в курсе»). А что сейчас на практике?

- Две трети участников опроса (65,5%) сообщили, что их рабочие компьютеры подключены к интернету;

- 20,4% опрошенных рассказали, что у них в поликлинике или больнице к сети подключены отдельные компьютеры;

- 14,1% не имеют доступа к интернету на работе.

Что касается информсистем, которые дают возможность пользоваться электронными медицинскими сервисами, то ситуация такая:

- три четверти медработников (72%) используют какую-либо медицинскую информационную систему;

- у 17% опрошенных такой системы нет;

- 11% ответили, что хотя система и установлена, они ей не пользуются.

О чем говорят результаты опроса? С одной стороны, наша медицина переходит на цифровые рельсы достаточно активно. Компьютерами и интернетом пользуется абсолютное большинство врачей. С другой стороны, судя по итогам исследования, не так уж мало докторов пока остаются без сети на рабочем месте. При том, что в начале 2019 года было объявлено: все больницы и поликлиники РФ получили доступ к скоростному интернету. А несколькими годами ранее, в 2017-м, тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что все медицинские организации нашей страны полностью перейдут на электронный документооборот к 2024 году. Ждать осталось совсем немного.

Насколько сейчас в самом деле востребованы цифровые технологии в медицине? Как они влияют на качество медпомощи? Как их воспринимают врачи и что могут дать пациентам такие сервисы? Какие есть «подводные камни»? Об этом мы спросили директора Центра изучения проблем финансирования и организации здравоохранения Финансового университета при правительстве РФ, кандидата медицинских наук Андрея Рагозина.

«ЗАЧЕМ НАМ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮРОКРАТ?»

Насколько активно медики используют компьютеры и цифровые технологии, зависит не только от финансовой обеспеченности больницы или поликлиники, говорит эксперт. Бывает и так, что техника закуплена, возможность подключиться к информсистемам есть. Но, перефразируя известный фильм, желания медработников не всегда совпадают с возможностями. То есть как врачи, так и пациенты отнюдь не всегда принимают электронные сервисы «на ура».

Так, часть больных жалуется, что медики на приеме больше времени уделяют общению не с пациентом, а с экраном компьютера, приводит пример Андрей Рагозин. С другой стороны, врачи говорят, что нередко сталкиваются с ситуацией, когда информатизация рабочих мест приводит к увеличению нагрузки – вместо того, чтобы снижать ее. Справедливости ради отметим, что так чаще бывает на первых порах, когда новые сервисы только вводятся.

А еще некоторые доктора выражают недовольство цифровизацией потому, что видят в компьютере не помощника, а… контролера! Мол, бездушная машина следит за соблюдением всех стандартов, выполнением отчетности. Словом, это дополнительный «электронный бюрократ», практически надзиратель. «Отсюда неприязнь медиков к информатизации их работы и, вероятно, даже скрытое сопротивление этому процессу», - считает Рагозин. Впрочем, есть и еще один нюанс. Борцы с коррупцией в поликлиниках и больницах отмечают, что электронные технологии мешают злоупотреблениям. Поскольку процессы выдачи направлений, различных назначений и т. д. становятся прозрачными. И дотошный пациент, к примеру, может легко обнаружить приписки, заглянув в свою электронную карту. Недобросовестным медикам все это, конечно, будет поперек горла.

В ПОМОЩЬ ДОКТОРАМ, БОЛЬНЫМ И ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

«В целом, нужно сделать еще многое для взаимной адаптации людей и машин. Чтобы польза от использования компьютеров перевешивала негатив в сознании врачей и пациентов», - заключает эксперт. По его мнению, одним из шагов на этом пути может стать введение в поликлиниках и больницах так называемых диктофонных центров.

- Они получили широкое распространение за рубежом. Суть в том, что врачи не вводят информацию в компьютер сами, а диктуют на звукозаписывающие устройства описание осмотра пациента, заключение диагностических исследований и свои назначения. После чего аудиозаписи переводятся в электронную форму медицинскими транскрипционистами (стенографистами. - Ред.) или искусственным интеллектом, - рассказывает Рагозин. - В результате исчезает то, что мешает врачу и раздражает пациента. То есть медику не приходится отвлекаться на ввод данных.

При этом в качестве расшифровщиков в диктофонных центрах можно было бы привлекать людей с ограниченными возможностями, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

- В условиях СВО такой подход может помочь в трудовой реабилитации пострадавших от минно-взрывных травм. Таких пациентов можно было бы обеспечивать посильным трудом и заработком практически в любом населенном пункте России, где есть интернет, - поясняет Андрей Рагозин.

БУДЬ В КУРСЕ

Три «цифровых помощника» для пациента

Эти электронные сервисы наиболее часто требуются в повседневной жизни:

1. Электронная медкарта.

В большинстве регионов она доступна в личном кабинете на портале Госуслуг. По общему правилу, там отображаются документы, выданные с 1 сентября 2022 г. (направления, результаты анализов, назначения врачей и т. д.).

2. Электронная запись на прием к врачу, диспансеризацию, вакцинацию.

Возможна через портал Госуслуг, а также через мобильные приложения региональных органов здравоохранения.

3. Электронный листок нетрудоспособности (больничный).

С 1 января 2022 г. наша страна полностью перешла на ЭЛН. Дату открытия и закрытия, размер больничных и другие данные теперь можно найти в личном кабинете на Госуслугах или на портале Социального фонда России.

Также постепенно вводится в обращение цифровой полис ОМС, развивается система дистанционных медицинских консультаций с помощью электронных технологий, набирает силу использование искусственного интеллекта в здравоохранении. Подробнее об этом - в разделе «Здоровье» на KP.RU