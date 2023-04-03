Преснякова прервала молчание о сбежавшем из России внуке Пугачевой

Елена Преснякова впервые высказалась о жизни внука Никиты в Америке Фото: СОЦСЕТИ

Никита Пресняков несколько месяцев назад тайно покинул Россию. Внук Аллы Пугачевой через Прибалтику улетел в США. Примадонна несколько лет назад подарила ему квартиру. Музыкант пытается строить за океаном карьеру. Так получилось, что сейчас близкие Никиты разбросаны по всему свету, но это никак не мешает их общению.

Никита Пресняков родился в Лондоне. Его родители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков после разрыва сумели сохранить хорошие отношения. А еще Никита является любимчиком двух бабушек - Аллы Пугачевой и Елены Пресняковой.

Сейчас, будучи за океаном, он поддерживает связь с близкими посредством звонков. Недавно солистка "Самоцветов", которая крайне редко дает интервью, впервые рассказала о жизни внука в Америке.

"У нас хорошие отношения. У него все хорошо: мы перезваниваемся очень часто. Он рассказывает о своей работе. Ему в США очень интересно", - цитирует Елену Петровну сайт mk.ru.

На вопрос, планирует ли Никита возвращаться в Россию, певица отвечать не стала. Однако посоветовала не верить слухам и сплетням.

Живет Пресняков в Лос-Анджелесе. Квартиру там ему купила Алла Борисовна. Никита окончил нью-йоркский университет кинематографии и актерского мастерства. Какое-то время работал в баре, теперь же посвятил себя творчеству. В США снимает клипы западным певцам. Работает Никита не под русским именем, а под псевдонимом Nick Pres.