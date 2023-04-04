Анекдоты: Лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра

В Музее Ленина выставлена уменьшенная копия паровоза, который Ильич подцепил на мизере в Шушенском.

* * *

- Ты хоть кому-то нравишься?

- Проблемкам нравлюсь.

* * *

- Вижу, у тебя новые часы с какими-то камушками…

- Сваровски!

- Да я уж догадываюсь, что не купил!

* * *

Хочу детей назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, гоу хоум!»

* * *

- Доктор, мне иногда кажется, что в жизни нет смысла!

- Хорошо вам, батенька! Мне иногда кажется, что он есть...

* * *

Смотрю на мобильный и думаю, что выражение «Раб лампы» уже не настолько является выдумкой.

* * *

В загсе:

- Согласны ли вы взять в жены эту женщину?

- Нет.

- А эту?

* * *

Но помни, после свадьбы все ее «ой, ты такой веселый» превратятся в «не позорь меня на людях, клоун».

* * *

- Почему ты всегда разговариваешь именно о погоде со своим парикмахером?

- А ты что, хочешь, чтобы я беседовал о политике с человеком, который водит бритвой по моей шее?

* * *

Народная примета: не спорь с начальником, денег не будет!

* * *

А знаете ли вы, что существуют параллельные вселенные?

В параллельной вселенной на операции для больных детей выделяют деньги из бюджета, а на гонорары футболистам и их тренерам собирают всем миром болельщиков с помощью СМС.

* * *

Как показало исследование, человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% мечтает выспаться.

* * *

Муж приходит домой с работы, жена сидит за компьютером и не оборачиваясь:

- Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?

- Да, кабель от интернета!

* * *

- Хочу обрадовать тебя, Катюша, - обращается отец к дочери. - Андрей попросил у меня твоей руки.

- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...

- И не надо, радость моя! Возьми ее с coбой.

* * *

Герасим учил плавать еще хуже, чем говорил...

* * *

Жена - мужу:

- Вот и декабрь. Новый год скоро, пора от хлама избавляться.

Муж:

- Я не уйду.

* * *

Получение диплома - это как отмена крепостного права в 1861 году. Ты вроде бы свободен, но не имеешь ни малейшего понятия о том, что теперь делать.

* * *

Генетика - реально левая какая-то наука. Одни наследуют от своих родителей голубые глаза или темную кожу, а другие - четырехкомнатную квартиру в хорошем районе.

* * *

- Слушай, у тебя когда-нибудь эта черная полоса кончится?

- Конечно, я же не вечный.