Анекдоты: Лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра

В Музее Ленина выставлена уменьшенная копия паровоза, который Ильич подцепил на мизере в Шушенском.
* * *
- Ты хоть кому-то нравишься?
- Проблемкам нравлюсь.
* * *
- Вижу, у тебя новые часы с какими-то камушками…
- Сваровски!
- Да я уж догадываюсь, что не купил!
* * *
Хочу детей назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, гоу хоум!»
* * *
- Доктор, мне иногда кажется, что в жизни нет смысла!
- Хорошо вам, батенька! Мне иногда кажется, что он есть...
* * *
Смотрю на мобильный и думаю, что выражение «Раб лампы» уже не настолько является выдумкой.
* * *
В загсе:
- Согласны ли вы взять в жены эту женщину?
- Нет.
- А эту?
* * *
Но помни, после свадьбы все ее «ой, ты такой веселый» превратятся в «не позорь меня на людях, клоун».
* * *
- Почему ты всегда разговариваешь именно о погоде со своим парикмахером?
- А ты что, хочешь, чтобы я беседовал о политике с человеком, который водит бритвой по моей шее?
* * *
Народная примета: не спорь с начальником, денег не будет!
* * *
А знаете ли вы, что существуют параллельные вселенные?
В параллельной вселенной на операции для больных детей выделяют деньги из бюджета, а на гонорары футболистам и их тренерам собирают всем миром болельщиков с помощью СМС.
* * *
Как показало исследование, человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% мечтает выспаться.
* * *
Муж приходит домой с работы, жена сидит за компьютером и не оборачиваясь:
- Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?
- Да, кабель от интернета!
* * *
- Хочу обрадовать тебя, Катюша, - обращается отец к дочери. - Андрей попросил у меня твоей руки.
- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
- И не надо, радость моя! Возьми ее с coбой.
* * *
Герасим учил плавать еще хуже, чем говорил...
* * *
Жена - мужу:
- Вот и декабрь. Новый год скоро, пора от хлама избавляться.
Муж:
- Я не уйду.
* * *
Получение диплома - это как отмена крепостного права в 1861 году. Ты вроде бы свободен, но не имеешь ни малейшего понятия о том, что теперь делать.
* * *
Генетика - реально левая какая-то наука. Одни наследуют от своих родителей голубые глаза или темную кожу, а другие - четырехкомнатную квартиру в хорошем районе.
* * *
- Слушай, у тебя когда-нибудь эта черная полоса кончится?
- Конечно, я же не вечный.