Вопрос дня: Что для вас самое ценное в интернете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:

- Самое ценное в интернете - это всеобщая связь. И видно, как ускорение связи приводит к ускорению всех процессов вообще. Особенно это заметно на примере России с ее огромными территориями. Когда время заказа сужается от 32 часов до одной-двух минут. Увеличение скорости доступа меняет вообще все. Никому не нужны становятся все эти региональные министры с учетом скорости принятия решений в Москве.

Илья Тимошин, президент Союза деловых людей:

- В интернете великолепна мгновенная доступность информации, любой. Если еду в самую глушь, я все равно найду там ресурсы. Был в одной деревне на пять домов, там одна баба в Доме культуры сидела и собирала оригами по интернету. И ей было хорошо.

Андрей Литвинов, пилот 1-го класса, командир экипажа А321, отличник «Аэрофлота»:

- Интернет - это постоянный обмен данными среди профессионалов. Это возможность развиваться и искать новую информацию, до которой руки не доходят в повседневной жизни.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Интернет облегчает нам профессиональную деятельность, дает возможность достаточно быстро получать информацию от всех иных источников. Информацию, которую мы круглосуточно получаем для анализа, прогнозирования и обработки результатов. Такую возможность дает только сеть.

Виктор Похмелкин, глава «Движения автомобилистов России»:

- Это возможность быстрого получения информации. Не надо бегать по библиотекам. Можно почерпнуть информацию на любом языке. Мусор, который есть в сети, это неизбежно. Но важнее доступ к максимальному числу источников и кругу общения за рубежом.

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- Интернет стал моим единственным источником общения с миром с момента его появления. Сейчас каждые пять дней у меня выходит что-то новое о моем творчестве - так я отчитывался о своей 60-летней работе и показывал свои 100 песен и два мюзикла, совместные с Давидом Тухмановым.

Александр Михайлов, генерал ФСБ в отставке:

- Интернет - прекрасное изобретение человечества. Он дает возможность высвободить время для решения других, «земных» вопросов. И встречаться с людьми в любом удобном режиме. Но есть и опасная зона. Надо повышать свой интеллект в борьбе с интеллектом искусственным. Сеть не оградит от ложной информации - человек сам должен быть фильтром для такой обманки. Иногда, погружаясь в интернет, мы вступаем в борьбу с ветряными мельницами.