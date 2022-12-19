В Казани вручены награды лучшим спасателям России

В Татарстане чествовали участников и победителей XIV Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник,19 декабря, глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Республику Татарстан, чтобы поздравить участников и победителей XIV Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

Лучшие по профессии были награждены в 21 номинации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Их выбирали во всех регионах страны из тысячи сотрудников, которые боролись за звание лучших в течение года.

- Традиционно фестиваль объединяет десятки тысяч неравнодушных людей, - сказал министр, - собирает лучших из лучших, профессионалов своего дела, проявивших мужество и героизм. Герои нашего фестиваля – это представители самых разных профессий в МЧС России. В течение года эти люди упорно боролись за звание лучшего в своем деле. Благодаря их высокому профессионализму в повседневной деятельности и решительности в экстренных ситуациях министерство с честью выполняет поставленные задачи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Орден Мужества - по поручению президента Владимира Путина - генерал-лейтенант Александр Куренков вручил - под гром аплодисментов - командиру военизированного горноспасательного отряда из МЧС ЛНР Алексею Ветушинскому.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На счету этого смелого спасателя - ликвидация последствий аварий на десятках шахт и оказание помощи сотням пострадавшим.

«В октябре 2022-го, - читаем в оперативной информации МЧС России, - при исполнении служебных обязанностей, во время разборки железобетонных конструкций разрушенного здания, после ночного обстрела в одном из поселков Луганской Народной Республики Алексей Ветушинский был ранен. Государственной наградой отмечены смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни…»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… А обладательница звания «Лучший спасатель-кинолог» Ксения Трубникова из Ногинского спасательного центр вышла на сцену вместе со своим помощником - немецкой овчаркой по кличке Картер. Хозяйке вручили статуэтку и букет цветов, а четвероногой напарнице - мешок вкусного корма.