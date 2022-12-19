«Жаль, что не актёр… »: Как Владимир Басов привел Олега Янковского в кино

55 лет назад на экраны должен был выйти советский четырёхсерийный военно-исторический фильм «Щит и меч» Фото: кадр из фильма.

Премьера была приурочена к дате. В декабре 1967 года – отмечали 50-летие органов Госбезопасности СССР. Но «датскую» картину о подвигах советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны не удалось закончить к юбилею спецслужб. Фильм вышел только в августе-сентябре 1968-го. Из-за этого режиссера Владимира Басова едва не отстранили от работы, ленту неоднократно обещали снять с производства, а съемочной группе объявить выговор.

Владимир Басов считался «быстрым» режиссером, но в тот раз не торопился. Он понимал, что гонка за выполнением плана чревата плохим качеством конечного результата. Снимать фильм о войне надо вдумчиво и обстоятельно. Ему хотелось сделать не просто остросюжетный детектив, а психологическую, аналитическую картину, что ему и удалось.

Когда «Щит и меч» вышел на экраны, фильм мгновенно завоевал сердца зрителей и вошел в десятку лидеров за всю историю советского кинопроката. Хоть и с опозданием, картина была приурочена к 50-летию Службы внешней разведки КГБ СССР. По словам Станислава Любшина, сыгравшего главную роль, фильм про разведчиков произвел впечатление на тогда еще юного Владимира Путина и повлиял на выбор профессии.

Станислав Любшин Фото: кадр из фильма

Прототипом главного героя Иоганна Вайса (Александра Белова), по одной из версий, был ветеран советской разведки Александр Святогоров - «Зорич». В годы войны он работал в глубоком тылу, был внедрён в немецкую разведшколу, добывал сведения о шпионах вермахта, которые работали в Советском Союзе. По другой версии, образ Александра Белова был навеян историей разведчика Рудольфа Абеля, на вымышленную фамилию которого намекает имя - «А. Белов».

Владимир Басов искал актера, не похожего на разведчика. Неприметного, на вид обычного человека. Хотелось избежать штампов, особенно в части карикатурного изображения противника. Довольно быстро он определился с выбором - Станислав Любшин. В его исполнении Иоганн Вайс не был суперменом или плакатным героем, как, например, майор Алексей Федотов, он же Генрих Эккерт, которого сыграл Павел Кадочников в «Подвиге разведчика». Но именно эта обыденность Любшина не понравилась Госкино – актер показался слишком бытовым и невзрачным. Тогда Басов обратился к ветераны разведки, которые были консультантами на картине, и они убедили киноначальников, что неброская внешность, без особых примет - именно то, что и требуется.

Олег Янковский Фото: кадр из фильма.

Роль офицера СС Генриха Шварцкопфа стала дебютом в кино Олега Янковского. Басов случайно увидел тогда еще «необстрелянного» Янковского во Львове, где проходили съемки. В гостиничном кафе он обратил внимание на молодого парня, сидевшего за соседним столиком. Сказал ассистенту, мол, такое выразительное лицо, вот этот бы отлично подошёл на Генриха. Жаль, что не актёр…

Оказалось, что симпатичный молодой человек - артист саратовского театра, приехавшего во Львов на гастроли. И зовут его Олег Янковский. «В его мальчишеской повадке покоряло обаяние непринуждённости. Дальнейшая его биография показала, что выбор был точен, пришёл Артист», - расскажет потом Басов. Но поначалу у Янковского были театральные штампы. Он подходил к Басову: «Владимир Павлович, а какая здесь у меня сверхзадача?» «Олег, — отвечал Басов, — ты сыграй кусок. Сверхзадачу я сам склею».

Владимир Басов Фото: кадр из фильма.

Съемки проходили в Латвии, ГДР и Польше, в павильонах «Мосфильма». На счастье, в Берлине в то время шел масштабный снос старых зданий – улицы немецкой столицы стали реалистичной декорациями разрушенного войной города. Натурные съёмки проходили в Калининграде (по сценарию Вайс из Риги репатриируется в Кёнигсберг). В кадр попало несколько знаковых объектов: Южный вокзал Калининграда, здание почтового отделения, руины элеватора, руины Рейхсбанка, флигель Унфрида замка Кёнигсберг.

Картине «Щит и меч» стукнуло уже 55 лет. Недавно специалисты «Мосфильма» её отреставрировали. Новое оцифрованное изображение четче, резче, без царапин и помех. Можно только наслаждаться.