Эмбер Хёрд заплатит Джонни Деппу только миллион долларов вместо восьми миллионов

Эмбер Херд. Фото: REUTERS

Голливудская звезда Эмбер Херд сделала заявление о судебном процессе с бывшим мужем Джонни Деппом. Актриса сообщила, что согласилась уладить дело в досудебном порядке и выплатить экс-супругу 1 миллион долларов в качестве компенсации. При этом Эмбер подчеркнула, что по-прежнему не признает свою вину.

В соцсетях актриса написала, что потеряла веру в американское правосудие, которое «превратило её показания в развлечения и корм для социальных сетей». Поэтому вместо того, чтобы подавать апелляцию и судиться дальше, Херд решила пойти на мировую. По ее словам, это связано с тем, что она хочет проводить время «продуктивно, а не в судебных тяжбах, которые оказались не способны защитить её интересы и свободу слова».

- После долгих размышлений я приняла очень трудное решение урегулировать во внесудебном порядке дело о клевете, возбужденное против меня по требованию моего бывшего мужа Джонни Деппа в Вирджинии. Даже если моя апелляция в США будет успешной, лучшим исходом будет повторное судебное разбирательство. Я просто не могу пройти через это в третий раз. Я не могу позволить себе рисковать невыполнимым счётом – не только финансовым, но и психологическим, физическим и эмоциональным. Женщины не должны сталкиваться с оскорблениями или банкротством за то, что говорят правду, но, к сожалению, это не редкость, - сообщила Эмбер на своей странице в соцсетях.

Эмбер в июне 2022 года после того, как она проиграла судебный процесс против Джонни Деппа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если отбросить эмоции, то эта сделка достаточно выгодна для Херд в финансовом плане, ведь она должна была выплатить Деппу 8 миллионов долларов. Суд обязал 36-летнюю актрису отдать экс-супругу 10 миллионов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. Одновременно суд обязал 59-летнего Деппа выплатить Эмбер 2 миллиона долларов по встречному иску о клевете.

Адвокаты Деппа, в свою очередь, заявили, что для актера деньги никогда не имели значения – для него это было дело чести. Средства, полученные от бывшей жены, Джонни собирается передать на благотворительность.

Адвокаты Деппа заявили, что для актера деньги никогда не имели значения – для него это было дело чести. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, весной 2019 года Депп подал против бывшей жены иск о клевете из-за колонки, опубликованной в газете The Washington Post. В ней Эмбер рассказала о том, что подвергалась домашнему насилию. Джонни потребовал от экс-супруги компенсацию в 50 миллионов долларов. Звезда «Пиратов Карибского моря» утверждал, что из-за этой публикации он лишился нескольких крупных ролей. Депп также настаивал, что жертвой был он, а абьюзером - Эмбер. Например, жена бросила в него бутылку водки, которая разбилась и отсекла ему кончик пальца. После этого Эмбер подала встречный иск о клевете, потребовав от Деппа 100 миллионов долларов.

Актеры познакомились в 2009 году, а поженились в 2015 году. Они прожили вместе всего 15 месяцев – гораздо меньше, чем длятся их судебные разбирательства. Судебный процесс по делу о клевете начался в США в апреле 2022 года, за ним пристально следили СМИ и поклонники Деппа и Херд по всему миру.

Джонни и Эмбер прожили в браке 15 месяцев - меньше, чем длились их судебные разбирательства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе судебного процесса у Джонни начался роман с красавицей-адвокатессой Джоэль Рич, которая вела его дело о клевете против британского таблоида Sun. В личной жизни Эмбер тоже произошли важные изменения: она стала мамой. В июле прошлого года актриса призналась, что у нее есть дочь, которую ей родила суррогатная мать. Девочку зовут Уна Пейдж.