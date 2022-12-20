Путин вручит высшие государственные награды выдающимся россиянам 20 декабря 2022 года. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин вручает высшие государственные награды в Кремле 20 декабря 2022 года. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию мероприятия, которое проходит в Екатерининском зале Кремля.

Владимир Путин вручает высшие государственные награды россиянам, которые достигли выдающихся успехов в деятельности в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта и в других сферах.

Так, почётное звание Героя России присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Пять россиянок, родившие и воспитавшие десять и более детей, получают звание «Мать героиня».

Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены почётный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков. Также этого звания удостоены временно исполняющие обязанности главы Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин.