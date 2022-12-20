В Нью-Йорке количество бездомных достигло рекордной отметки

Oсновной причиной для бегства бездомных из приютов являются строгие правила, к которым «дети улиц» просто не привыкли Фото: REUTERS

По сообщениям американских СМИ, проблема бездомных в Нью-Йорке, за решение которой с энтузиазмом взялся новый мэр мегаполиса Эрик Адамс, за последнее время лишь усугубилась, а число ночующих на улицах людей достигло исторического максимума.

Согласно официальным данным, количество бездомных, остающихся на ночь в приютах, в ноябре достигло без малого 66 тысяч человек. В это число не входят те, кто живет в подвалах, на улицах или разрушенных зданиях.

В начале текущего года Адамс заявил, что намерен решить проблему бездомных и отдал приказ вывозить бомжей со станций метро и направлять их в приюты. Со своей стороны, сотрудники приютов заявили, что 70% насильно согнанных к ним людей сбежали в течение первой недели из-за того, что не могли нормально себя чувствовать в таких заведениях.

– Наши приюты небезопасны. Это не те места, где люди хотят жить, – заявила журналистам представитель организации «Жилищная справедливость для всех» Сиа Уивер.

По ее мнению, основной причиной для бегства бездомных из приютов являются строгие правила, к которым «дети улиц» просто не привыкли.