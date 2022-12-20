В Иране ответили на обвинения в сотрудничестве с Россией: «Разрешений просить не собираемся»

Политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны Фото: REUTERS

Официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в поставках оружия из Исламской республики в Россию.

Канаани заявил, что внешняя политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны.

– Сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, в том числе в сфере обороны, расширяется в соответствии с их взаимными интересами и в соответствии с международными правами и обязательствами обеих стран и не направлено против какой-либо третьей страны, – сказал пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства.

Канаани также подчеркнул, что Иран полностью соблюдает международное законодательство и не собирается просить у кого-либо разрешения на налаживание отношений с той или иной страной.

Обвинения со стороны США представитель МИД назвал частью агрессивной психологической кампании, направленной на разжигание иранофобии в мире, а также на оказание политического давления на руководство Исламской Республики Иран.