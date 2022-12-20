Трамп утверждает, что ему пытаются помешать выиграть выборы

Это уже третья серьезная попытка демократов устранить Трампа Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Конгресс в попытке помешать ему выиграть выборы в 2024 году и напомнил, что однажды ему уже удалось одержать убедительную победу над демократами.

– Ложные обвинения, выдвинутые неизбранным, крайне односторонним комитетом, уже были испробованы при попытке второго импичмента. Я убедительно победил, – заявил Трамп, комментируя деятельность спецкомитета Конгресса, расследующего штурм Капитолия в январе прошлого года.

Накануне возглавляемый демократами комитет обратился к Министерству юстиции США с просьбой выдвинуть в отношении Трампа обвинение в мятеже, сговоре с целью обмана и препятствованию работе конгресса.

Американские СМИ отмечают, что рекомендации спецкомитета не носят обязательного характера, но в случае их принятия могут существенно осложнить политическую жизнь экс-главы Белого дома.

Таким образом, это уже третья серьезная попытка демократов устранить Трампа: первый импичмент ему безуспешно попытались объявить в 2019 году, второй – уже после сложения политиком полномочий президента в 2021 году из-за штурма Капитолия.