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В мире20 декабря 2022 5:25

Стало известно, что получил Месси от эмира Катара

Монарх оказал футболисту огромную честь
Юрий МАЙБОРОДА
Этот подарок имеет огромное символическое значение, поскольку постоянно носить бишт могут лишь особы королевской крови, старейшины и сановники

Этот подарок имеет огромное символическое значение, поскольку постоянно носить бишт могут лишь особы королевской крови, старейшины и сановники

Фото: REUTERS

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани после окончания финального матча непосредственно перед вручением кубка мира подарил капитану аргентинской сборной Лионелю Месси традиционную арабскую накидку – бишт.

По словам экспертов, этот подарок имеет огромное символическое значение, поскольку постоянно носить бишт могут лишь особы королевской крови, старейшины и сановники, а временно – выпускники вузов при вручении дипломов и женихи на свадьбах.

Таким образом, врученная чемпиону монархом накидка – действительно ценный дар в глазах любого жителя Ближнего Востока.

Кроме того, этот подарок имел и явно рекламные цели, поскольку с завоеванным кубком мира Месси фотографировался именно в биште.

Традиционно бишт изготавливается из верблюжьей или козьей шерсти, имеет богатое золотое или серебряное шитье и кисти. Используется в качестве статусной одежды, подчеркивающей высокое положение и богатство владельца.

Согласно одной из теорий, само слово «бишт» на аккадском языке (вымерший восточно-семитский язык древней Месопотамии), означает «достоинство» или «благородство».

Спорт: ФУТБОЛ