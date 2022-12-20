Стало известно, что получил Месси от эмира Катара

Этот подарок имеет огромное символическое значение, поскольку постоянно носить бишт могут лишь особы королевской крови, старейшины и сановники Фото: REUTERS

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани после окончания финального матча непосредственно перед вручением кубка мира подарил капитану аргентинской сборной Лионелю Месси традиционную арабскую накидку – бишт.

По словам экспертов, этот подарок имеет огромное символическое значение, поскольку постоянно носить бишт могут лишь особы королевской крови, старейшины и сановники, а временно – выпускники вузов при вручении дипломов и женихи на свадьбах.

Таким образом, врученная чемпиону монархом накидка – действительно ценный дар в глазах любого жителя Ближнего Востока.

Кроме того, этот подарок имел и явно рекламные цели, поскольку с завоеванным кубком мира Месси фотографировался именно в биште.

Традиционно бишт изготавливается из верблюжьей или козьей шерсти, имеет богатое золотое или серебряное шитье и кисти. Используется в качестве статусной одежды, подчеркивающей высокое положение и богатство владельца.

Согласно одной из теорий, само слово «бишт» на аккадском языке (вымерший восточно-семитский язык древней Месопотамии), означает «достоинство» или «благородство».