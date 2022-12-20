Какие новые поручения Владимир Путин дал ФСБ

Владимир Путин поздравил чекистов Фото: REUTERS

Вообще, 20 декабря Владимир Путин поздравил чекистов с Днем работников органов госбезопасности. Но после дежурной благодарности и признания заслуг спецслужбистов президент перешел к вполне конкретным указаниям. Вот какие поручения он сделал:

НОВЫЕ РЕГИОНЫ

Здесь работникам просто придется работать на износ, не жалея себя. Все должны быть к этому готовы.

- На вашу защиту надеются живущие там люди. И ваш долг – сделать всё необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод, - напомнил Путин.

ТЕРРОРИЗМ

Борьба с ним – одна из главных задач для ФСБ.

- Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный, поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно, - распорядился глава страны.

Он заявил, что особое внимание надо уделять людным местам, стратегическим объектам, транспортной и энергоинфраструктуре.

ШПИОНЫ

Контрразведке велено «максимально собраться».

- Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов, - сказал российский лидер.

ЭКСТРЕМИЗМ

Последнее поручение – борьба с экстремизмом. Путин напомнил, что «воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни» могут разрушить общество.

На самом деле, очень важное замечание главы страны. Если террористу или диверсанту сложно будет уйти от ответственности, то провокаторы как раз еще часто отделываются легким испугом. Вон, совсем недавно один журналист с экрана призвал «топить и жечь» украинских детей, но за это максимум заработал увольнение. А ведь глава страны как раз такие случаи призвал не спускать с рук.