В СВО прошло награждение спецназа Росгвардии

Фото: Росгвардия

Командующий группировкой Росгвардии вручил госнаграды воинам, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

«За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, орденом Мужества награжден фельдшер отряда специального назначения старший прапорщик Сергей М.», - сообщили в Росгвардии.

Другие отличившиеся в боях росгвардейцы награждены медалями Суворова и Жукова.

- Вы здесь на передовой отстаиваете интересы нашей Родины. Враг сильный и коварный. Мы выстоим и поставим конец этой фашисткой заразе, что расползается, - заявил на награждении командующий группировки войск.

Выступая перед личным составом, он отметил, что «бойцы войск правопорядка проявляют в СВО беспримерную храбрость, стойкость, самоотверженность и мужество».

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