«Зарабатывают до 160 тысяч»: в канун новогодних праздников в Москве и Санкт-Петербурге фиксируют рекордное число курьеров

Ежегодный декабрьский цейтнот: купить подарки, угощения на корпоратив, продукты домой. Горожане не успевают переделать все дела лично, поэтому прибегают к помощи сервисов доставки. Однако в соцсетях начала расходиться информация, что в этом году курьеров призывают к пятидневной забастовке с 20 декабря. Чтобы агрегаторы вынуждены были поднять плату за заказ.

В пресс-службе Яндекс Еды заявили, что 20 декабря сервис работает штатно. Нехватки курьеров, которые приносят заказы из ресторанов и магазинов, не фиксируется. Кроме того, в «день начала забастовки» на доставки вышло на 12% курьеров больше, чем неделей ранее.

— Нам не поступало жалоб от курьеров [на заработки]. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с Яндекс Едой. Декабрь — время самого высокого спроса на доставку, когда курьеры зарабатывают больше всего за счет повышенного спроса на их услуги, бонусов и повышающих коэффициентов. Например, сейчас средний доход курьеров в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 350 – 450 рублей в час, или 75 000 рублей в месяц, и может достигать 160 000 рублей, - рассказали представители сервиса.

В Яндексе отметили, что, напротив, фиксируют рост числа курьеров весь осенне-зимний период. И под занавес декабря число доставщиков на линии только продолжает расти. Это связывают с введением дополнительных бонусов для курьеров. Так компания поддерживает партнеров, ведь заказов сейчас особенно много.

- В этом году выделим на такие бонусы до 70 млн рублей, - отметили в Яндексе.

Выслушав компанию, мы также решили позвонить рядовому курьеру. Сардор Султонов разносит еду по Москве. Он долго пытается понять, о какой забастовке идет речь. Потому что все его друзья-коллеги на доставках, а сам он направляется за заказом.

- Так вы про эту забастовку, что в соцсетях пишут! - после объяснений понимает Сардор. - Я уже три года доставляю, и периодически такие слухи появляются. Но я ни разу лично от курьеров такие разговоры не слышал — все только в интернете. Открываю видео, где неизвестный человек вещает про забастовку. И понимаю, что он вообще не понимает, как устроены тарифы в Яндексе, как устроены заработки. Это наводит на мысли… В другом ролике стоит группа людей, которая якобы возмущена системой оплаты. Но ни у одного из них нет фирменной куртки сервиса, ни сумки. Кто эти люди? Я вчера брал смену с 11:00 до 21:00. С учетом часового перерыва сделал 24 заказа пешком. Доставок очень много, и это хорошо, потому что можно заработать перед праздниками.

Тогда корреспондент «КП», находясь в Москве, решил протестировать, насколько быстро найдется курьер на реальный заказ. Заказал через Яндекс Еду продукты из супермаркета и комплексный обед из кафе. В обоих случаях с учетом сбора курьеры принесли заказ в пределах 30 – 40 минут.