Ученые бьют тревогу: способность мужчин стать отцами снизилась вдвое

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Недавно ученые из Еврейского университета Иерусалима опубликовали результаты исследования, которое касается мужского здоровья. Они выяснили, что концентрация половых клеток, один из ключевых показателей фертильности мужчин, снизилась примерно на 50% в промежутке между 1973 и 2018 годами. Причем практически во всех регионах мира!

Пока что эксперты не готовы ответить однозначно, почему так случилось.

- Что породило этот феномен, мы пока не можем сказать, однако он может быть связан как с нарушениями в процессе формирования половых клеток внутри эмбрионов, так и с токсинами и вредными привычками, - заявил профессор Еврейского университета Хагай Левин.

Загрязнение окружающей среды, неправильный образ жизни, болезни (такие как ожирение, метаболический синдром, заболевания органов репродуктивной системы и другие) – все это влияет на фертильность, то есть на способность к зачатию.

Но есть и еще один важный фактор. Это «низкая озабоченность» своим здоровьем. Мужчины часто неохотно говорят о своих проблемах в половой сфере – в отличие от женщин. У сильного пола развита так называемая боязнь «белого халата». Мужчины любят хвастаться, что много лет прекрасно обходятся без всякой медицинской помощи, что никак не идет на пользу главным принципам сохранения здоровья и долголетия: профилактике и раннему выявлению заболеваний для успешного лечения.

Если появляются тревожные симптомы, касающиеся половой сферы, мужчины предпочитают делать вид, что ничего не происходит. Списывают все на стрессы, тяжелую работу и общую усталость. Итог: проблемы с фертильностью возникают у молодых людей, до 30 – 35 лет, и с возрастом только усугубляются.

Стоит отметить, что и регулярный секс очень важен – для мужского здоровья, в том числе! Как показывает статистика, среди лиц, испытывающих оргазм раз в месяц, смертность выше, по сравнению с живущими половой жизнью два – три раза и более в неделю.

Вывод: мужчинам просто необходимо о себе заботиться и вовремя обращаться за помощью при проблемах в мочеполовой сфере.

Обращайте внимание на следующие симптомы:

- уменьшение остроты сексуальных ощущений;

- снижение полового влечения;

- недостаточная по продолжительности или напряженности эрекция;

- ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

- частые походы в туалет.

Все это – повод обратиться к врачу.

Консультация

Регуляторные пептиды для восстановления мужского здоровья.

Какие современные препараты помогают бороться с проблемами в сексуальной и репродуктивной сферах

Сейчас особенно остро встал вопрос о том, как сохранить здоровье сильного пола. Мужчины – не просто кормильцы и опора семьи, но и основа стабильности, наши защитники.

Существует много вариантов лечения болезней, связанных с сексуальной функцией сильного пола и фертильностью. И гормональная терапия (если причина связана с неправильной выработкой гормонов), и антибактериальная (если причиной бесплодия стала инфекция). Помогают справиться с мужским бесплодием методы ЭКО, ИКСИ – когда выбирается наиболее подвижный и здоровый сперматозоид, который сможет оплодотворить яйцеклетку.

Одно из перспективных направлений – использование препаратов на основе регуляторных пептидов. Это молекулы естественного или синтетического происхождения, состоящие из аминокислот. Их экстрагируют из органов и тканей молодых и здоровых быков. На ум приходит расхожая фраза «бык-осеменитель». Конечно, «сила быка» в лекарственных препаратах используется с применением современных научных технологий! Полученные из тканей животного пептиды при помощи современной фармакологии приобретают терапевтические свойства!

Накануне «Комсомолка» провела масштабный опрос – насколько наши читатели знакомы с пептидными технологиями.

Оказывается, многие (около половины опрошенных) знают, что такое пептиды. И то, как они работают. Проникая внутрь клеток, пептиды восстанавливают функцию клеток органов и «настраивают» орган на правильную работу.

Отличительная черта пептидных технологий: эффект от лечения сохраняется и даже нарастает после завершения курса терапии. Сейчас в мире зарегистрированы порядка 80 пептидных препаратов. Россия не отстает от мировых тенденций.

Пациентами с мужским бесплодием широко применяются разнообразные бады (например, «бруди плюс», «бестфертил», «профертил» и т.д.), к ним добавились инновационные лекарственные разработки на основе пептидов, такие как «фертивелл».

Пептидный препарат выпускается в инъекционной форме. Назначать их должен врач. Отличие пептидных препаратов в том, что они не просто устраняют симптомы, а лечат само заболевание и восстанавливают работу органов.

Инновационные пептидные препараты проходят все этапы клинических исследований по международным стандартам, которые показывают положительное действие не только на решение проблем, связанных с бесплодием, но и на весь широкий спектр «мужских заболеваний». Сейчас изучается эффективность пептидов в лечении эректильной дисфункции, дефицита тестостерона и других важных мужских проблем.