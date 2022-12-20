В Музее Победы рассказали о новогодних подарках бойцам в 1941 году

Михайлов рассказал, какие вещи чаше всего клали в посылки красноармейцам, ведь подарки отправляли не только родным, но и незнакомым бойцам

Историк Музея Победы Александр Михайлов провел онлайн-экскурсию о новогодних подарках на фронт. Он рассказал зрителям, как встречали Новый год красноармейцы.

«Несмотря на трудности, бойцы на фронте, если появлялась возможность, обязательно ставили елку. Если не получалось найти игрушки, их делали из подручных материалов. И, конечно, для поднятия морального духа солдат проводились большие кампании по сбору всевозможных подарков в действующую армию», – отмечает сотрудник Музея Победы, историк Александр Михайлов.

Подарки отправляли не только родным, но и незнакомым бойцам, поэтому часто в посылки клали вещи, которые точно пригодились бы красноармейцам. Сегодня адрес военнослужащего в зоне специальной военной операции могут узнать в военкоматах и воинских частях члены семей военнослужащих.

Михайлов рассказал, какие вещи чаше всего клали в посылки красноармейцам, ведь подарки отправляли не только родным, но и незнакомым бойцам.

В посылки на фронт часто клали известные еще с начала ХХ века таганрогские карамельные конфеты «Раковые шейки», шоколадные батончики с витаминной начинкой, производства Ленинградской шоколадной фабрики им. Н.К. Крупской (спасли многих от цинги во время блокады), питательные галеты «Военный поход», папиросы - «Кореиз», «Казбек», «Север», «Дукат», «Мотор», «Прибой» и спички -книжки из картона.

«В зависимости от состава подарка его содержимое упаковывалось в ящики или мешки. Если подарок был небольшим, то его помещали в холщовые мешочки. На полотне вышивали разные девизы или надписи «Защитнику Родины», «Бойцу Красной Армии». И получая подобные подарки, солдаты на фронте чувствовали огромную моральную поддержку и заботу жителей Советского Союза, которые в тылу делало всё возможное, чтобы облегчить жизнь воинов на передовой», – подытожил Александр Михайлов.