Главного секс-маньяка Голливуда Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании русской модели

Новый суд над знаменитым голливудским продюсером длился в Лос-Анджелесе два месяца. Четыре женщины обвиняли Харви Вайнштейна в изнасиловании. Жертвам на процессе дали вымышленные имена "Джейн Доу номер 1,2.3.4». Впрочем, две смелые дамы отказались от анонимности. Жена губернатора-демократа Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом и актриса Лорен Янг.

Целых девять дней совещалось жюри присяжных: восемь мужчин и четыре женщины. По обвинениям первой леди Калифорнии, актрисы Лорен Янг и "Джейн Доу номер три" присяжные объявили Вайнштейна невиновным, либо признали невозможность вынести приговор за недостаточностью доказательств.

Виновным в сексуальных преступлениях 70-летнего Харви признали лишь по делу "Джейн Доу номер один". Это модель из России. Она поведала суду, что в 2013 году жила в Италии. В феврале прилетела в Лос-Анджелес на фестиваль итальянского кино. Вайнштейн явился к ней в гостиницу и принудил к оральному сексу. "Я сама себя уничтожала. Я чувствовала себя очень виноватой. Прежде всего потому, что открыла ему дверь."

За изнасилование русской модели Вайнштейну грозит 24 года тюрьмы.

Адвокаты бывшего кинопродюсера доказывали в суде, что все происходило по обоюдному согласию. Женщины, дескать, сами соглашались на секс с влиятельнейшим в мире кино человеком.

Первая леди Калифорнии, пролетевшая с иском к Харви, объявила, что довольна процессом. Дескать, Вайнштейн точно проведет остаток жизни в тюрьме и никого больше не изнасилует.

Последний монстр фабрики грез

Вайнштейн - продюсер культовых картин: «Убить Билла», трилогии «Властелин колец», «Маленький Будда», «Английский пациент», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «В постели с Мадонной», «Банды Нью-Йорка», «Холодная гора», «Авиатор» и многих-многих других.

Его фильмы имели 341 номинацию на «Оскар», получили 81 статуэтку. Кинокритики подсчитали, что на церемонии вручения «Оскара», главном кинособытии планеты, Харви благодарили чаще, чем Всевышнего!

И вдруг в октябре 2017-го газета The New York Times и еженедельник The New Yorker с разницей в несколько дней опубликовали сенсационные расследования. Оказывается, 65-летний продюсер три десятка лет домогался молодых актрис и сотрудниц своих кинокомпаний. Сценарий был один и тот же. Харви приглашал женщин в номер отеля обсудить роль. Встречал в банном халате, наброшенном на голое 130-килограммовое тело. Сбрасывал его и просил гостью сделать ему массаж. И это, как говорится, в лучшем случае. Некоторым делал более непристойные предложения. Актрисы Азия Ардженто («Призрак оперы») и Люсия Эванс («Зомби-отель») рассказали, что Вайнштейн за обещание ролей принудил их к оральному сексу. Звезда Голливуда Эшли Джадд отказалась делать массаж. Больше Харви ей ролей не предлагал…И пошло-поехало. Десятки актрис наперебой кинулись вспоминать о давних сексдомогательствах Харви. Включая Миру Сорвино, Уму Турман, Роуз Макгоуэн, Розанну Аркетт, Сальму Хайек… «У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Вайнштейном, - поделилась Анджелина Джоли. - Из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это». Гвинет Пэлтроу, получившая «Оскара» за фильм Вайнштейна «Влюбленный Шекспир», призналась, что Харви и ее в молодости приглашал в номер делать массаж. Она рассказала о непристойном предложении бойфренду Брэду Питту. Тот пригрозил Вайнштейну, чтоб оставил его девушку в покое.

Всего набралось более полутора сотен рассерженных публичных обвинительниц.

Кинобог в одночасье стал Монстром. Одного из самых влиятельных продюсеров современности выгнали из руководства родной киностудии The Weinstein Company, из Американской академии кинематографических искусств и наук, прочих теле-киноакадемий, гильдий и т.д. От главного секс-маньяка Америки ушла жена-англичанка Джорджина Чапман (на 24 года моложе), актриса, родившая Харви двух деток. Он прошел в спецклинике курс реабилитации от секс-зависимости. Был арестован, выпущен с браслетами слежения под залог в миллион долларов. Перенес операцию на сердце, стал инвалидом, раздавленным морально и физически. Заплатил 25 миллионов баксов трем десяткам женщин, чтобы те забрали иски.

В начале 2020 г Верховный суд штата Нью-Йорк огласил приговор – 23 года лишения свободы. За принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли в 2006 г и изнасилование актрисы Джессики Манн 18 марта 2013 г в отеле на Манхэттене. Вайнштейн выслушал приговор в инвалидном кресле-каталке. Хорошо еще, что с рук сняли наручники. Через несколько часов его вместо тюрьмы отправили в госпиталь с болями в сердце.

Хотя на суде было доказано, что «жертва насилия» Джессика Манн несколько лет поддерживала отношения с Вайнштейном, включая интимные. В письмах она тепло отзывалась о «насильнике», который финансово поддерживал даму. Призналась: «Когда я впервые увидела его голым, я почувствовала сострадание». Сам Вайнштейн утверждал в суде, что секс был «по согласию». Но поди, проверь… Вторую «жертву насилия», Мириам Хейли, Вайнштейн устроил ассистенткой в телешоу «Проект Подиум», которое продюсировала его кинокомпания. Мириам призналась в суде, что был у них и «секс без принуждения». Защита предъявила ее письмо к продюсеру, подписанное - «С любовью, Мириам». Но суд Нью-Йорка проигнорировал доводы защиты и вынес суровый приговор.

Характерно, что обе жертвы по горячим следам не обратились в полицию. И лишь в 2017 году, когда Харви свергли с киноолимпа и на него со всех сторон посыпались обвинения в сексдомогательствах, вспомнили про «изнасилования».

В августе этого года Верховный суд штата Нью-Йорк согласился рассмотреть апелляцию Вайнштейна на первый приговор. Но даже если экс-продюсера оправдают по тому делу, ему светит еще 24 года за изнасилование русской модели.