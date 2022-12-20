ВКонтакте представила итоги культурных проектов 2022 года

3 млн рублей на восстановление кафтана Петра Великого, 15 млн рублей на поддержку культурных организаций и множество онлайн-трансляций

Социальная сеть делится итогами 2022 года: рассказывает про второй сезон грантовой программы, «Ночьмузеев» и Дни балета ВКонтакте, а также делится цифрами. За 2022 год официальные культурные сообщества сделали более 250 тысяч публикаций, общее количество их подписчиков увеличилось в полтора раза, а охваты постов выросли вдвое.

Культурные институции ВКонтакте: активный рост подписчиков сообществ, трансляций и охватов аудитории

За 2022 год благодаря поддержке ВКонтакте и программе грантов официальные сообщества музеев, театров и культурных проектов провели и опубликовали в соцсети более 40 тысяч трансляций и видео, свыше 250 тысяч постов и увеличили охваты в два раза по сравнению с 2021 годом. Также в полтора раза выросло число подписчиков пабликов, а количество просмотров видеоконтента — на 21%.

В 2022 году пользователи стали проявлять повышенный интерес к культуре и событиям из мира искусства — ВКонтакте связывает рост со множеством проектов, представленных в этом году совместно с театрами, музеями и другими институциями. По данным социальной сети, с 1 января количество поисковых запросов по культурной тематике выросло в два с половиной раза.

Поддержка культурных проектов: программа грантов, продвижение и мир искусства ВКонтакте

В конце 2022 года ВКонтакте объявила о старте второго сезона грантовой программы для проектов и мероприятий в сфере культуры, а также увеличила общий бюджет до 15 млн рублей. Таким образом социальная сеть помогла представителям культурных учреждений продвинуть свои проекты и найти наиболее подходящую аудиторию среди миллионов пользователей платформы.

Сегодня получить грант на продвижение ВКонтакте могут музеи, театры, филармонии, выставочные центры, арт-пространства, онлайн-проекты и другие культурные институции — частные, общественные и государственные. Подать заявку можно на сайте программы. За 2022 год её участниками стали более 50 проектов культуры. Среди получателей грантов — Александринский театр, «Русские сезоны», Пушкинский музей, ГИМ, Музей космонавтики, Политехнический музей, Союз композиторов России, Вятский художественный музей, творческий кластер «Октава».

Весь 2022 год ВКонтакте поддерживала культурные инициативы и знакомила пользователей с миром искусства: вДень театра в социальной сети проходили прямые трансляции репетиций и закрытых постановок от более чем 30 театров, а в «Ночь музеев» более 100 ведущих площадок страны провели лекции, онлайн-экскурсии и интерактивные мастер-классы.

В этом году соцсеть также запустила годовую программу онлайн-концертов классической музыки вместе с Московской филармонией, провела прямые трансляции репетиций ведущих театров страны и показала документальный фильм в честь Всемирного дня балета. А ещё открыла один из крупнейших арт-проектов года«Голос городов»: выставка прошла в музее современного искусства Эрарта, участие в ней приняли более 130 авторов со всей России.

В 2022 году пользователям ВКонтакте менее чем за полгода удалось собрать 3 миллиона рублей на восстановление исторического кафтана Петра Великого, хранящегося в Государственном Эрмитаже. Все собранные средства были получены с продаж тематического набора стикеров — он был выпущен к 350-летию со дня рождения первого российского императора. Приобрести набор из 36 изображений на все случаи жизни всё ещё можно в магазине стикеров ВКонтакте. До конца года он продаётся со скидкой: всего за 5 голосов.

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Для нас очень важно, чтобы каждый музей или творческое объединение могли представить себя и свой уникальный проект на платформе ВКонтакте. Культура и искусство — вечные ценности, к которым обращаются люди в любые времена, даже самые непростые. Мы рады, что в этом году нам удалось привлечь внимание миллионов наших пользователей ко множеству действительно хороших проектов. Седьмой год подряд ВКонтакте красиво и эффективно поддерживает и развивает проекты в сфере культуры, помогая им находить новую аудиторию и продвигать культуру в массы. Благодаря нашей программе цифровых грантов за это время множеству театров и музеев удалось представить свой уникальный проект на площадке, вырасти и завоевать сердца сотен тысяч пользователей.

И мы не собираемся останавливаться: в 2023 году нас ждёт ещё больше масштабных проектов и мероприятий, посвящённых digital-решениям в мире искусства. Одним из них станет ежегодная конференция VK for Arts, в рамках которой мы делимся лучшими кейсами в работе с площадкой ВКонтакте. В предыдущие годы конференция проходила в Музее русского импрессионизма и Главном штабе Эрмитажа; локацию 2023 года пока держим в секрете».