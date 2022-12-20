«Военторг» развернул в Минводах производство спальных мешков для СВО

Наши бойцы смогут спать с них прямо на голой земле при - 35 градусов мороза

В Минеральных Водах начал работу производственный комплекс по производству вещевого имущества для обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции.

«С момента принятия решения до открытия прошло не более трех месяцев. В настоящее время здесь уже приступили к выполнению государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Фабрика укомплектована штатом сотрудников, запущено в эксплуатацию все необходимое оборудование. Совокупное количество производимой на предприятии продукции составит более 100 тысяч предметов в месяц», - заявил на открытии руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов.

Спальные мешки, в которых нуждается наша армия первыми собираются на линии. За месяц сотрудники предприятия планируют выпустить 50 000 таких спальных мешков. Об этом журналистам сообщил руководитель нового предприятия Дмитрий Комлев.

О новом спальном мешке для армии рассказала главный технолог предприятия Анжела Письменная: «Спальный мешок на молнии: хотите спальный мешок, а хотите просто одеяло. Наши бойцы смогут в них спать прямо на земле при - 35 градусов мороза, он хорошо дышит, но влага внутрь не проникает».

В открытии предприятия приняли участие Руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Алексей Лемякин, заместитель Министра промышленности и торговли России Олег Бочаров и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Для региона открытие нового предприятия хорошая новость: выход цехов на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест.