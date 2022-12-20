Песни у костра, детские лагеря: что изменит «новая пионерия» для 18 миллионов российских школьников и студентов

Идея создать массовую организацию для детей появилась летом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Идея создать массовую организацию для детей появилась летом. А в минувшие выходные в Москве прошел I съезд Российского движения детей и молодежи.

На съезде утвердили название - «Движение первых». Этот вариант, к слову, по голосам опередил других фаворитов - Движение имени Гагарина и «Пионеры». Председателем правления стал Григорий Гуров, которого тут же уволили с должности заместителя министра просвещения: совмещать не получится.

Организация, как ожидается, будет «большая и крутая», объединит аж 18 миллионов ребят — почти как пионерия (по данным Википедии, одномоментно в СССР насчитывалось более 20 млн. пионеров, а в 1970-м было даже 23 миллиона). Уже с 20 декабря, как объявил на съезде министр просвещения Сергей Кравцов, начинают открывать ячейки и первичные отделения РДДМ в российских школах. Как все будет проходить?

Во вторник открыли первички в федеральных детских лагерях - «Артеке», «Орленке», «Смене». «Океане», а также в московской школе 1529, рассказала KP.RU Анна Старкова, заместитель председателя РДДМ по коммуникациям. Ждать, пока кто-то придет и что-то организует, не нужно — активисты уже сейчас могут вступить в движение самостоятельно через официальный сайт РДДМ будьвдвижении.рф. Потом, как ожидается, они станут агитировать одноклассников и друзей. Так новые ячейки и первички появятся в школах, клубах, секциях, коллективах – везде, где захотят дети. Загонять никого не будут — участие исключительно добровольное.

Мне сразу вспомнилось мое пионерское детство: торжественная линейка, принимают лучших из лучших, клятва, красный галстук, значок…. Потом - разные добрые дела, включая сбор макулатуры и шефство над стариками. Новое движение позаимствует пионерские традиции, атрибутику? Или придумают все новое?

- Мы же только-только начали работу, - восклицает Анна. - Форма, атрибутика, бренд, кричалки, традиции – конечно, все это появится со временем. Дети сами все будут придумывать и предлагать, никакого навязывания. Вы же видели, как с названием получилось? РДДМ детям не понравилось, и они на съезде устроили переголосование.

Тем не менее, уже вовсю идет сбор идей. Школьники хотят тематические смены в лагерях, собираться у костра и петь песни, а еще - значки участника движения (привет пионерии!). А еще — обмениваться фенечками (плетеные браслетики) на память: то есть у разных школ, регионов будет еще какая-то местная символика помимо единой общей. Из одежды, похоже, проголосуют за толстовки — в них были многие участники съезда. Там же хорошо «зашла» затея с шевронами: делегатам предлагали выбрать шевроны с близкими им ценностями (знания, спорт, ЗОЖ, межнациональная дружба, волонтерство и пр.) и прилепить к одежде – корзины с наклейками пополнять не успевали. А вот как участники движения будут называться коротко, предположить сложно.

Примут всех желающих, начиная с 6 лет. Школьников, учащихся колледжей, студентов вузов. До совершеннолетия ты участник, а после можешь стать наставником (вожатым). Моей дочке 7, первоклассница. Попробовала подать заявку за нее в движение на сайте. Дело, как оказалось, непростое: нужно заполнить личные данные ребенка, родителя, указать школу. Понадобились СНИЛС, регистрация на Госуслугах, файл подписи в формате .sig, который можно получить после подписания УНЭП "Госключ", а для этого нужно скачать мобильное приложение и авторизоваться там… Отправили, ждем ответ.