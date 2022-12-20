Святые символы России не имеют цены. Но их осквернение теперь стоит очень дорого

Символы не стоят ничего, если их не защищать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти десяток лет, множество нравственных уродов, по злобе или скудоумию, издевались над «лентой-колорадкой» (как они ее называли) при каждом удобном случае. Иногда по глупости - как школьники, делающие из георгиевских лент шнурки, или бизнесмены, оформляющие бутылки с водкой к 9 мая.

Общественные дискуссии ленточку защитить не могли, а любое глумление все больше и больше обесценивало символ, за который было пролито немало крови. Символы не стоят ничего, если их не защищать. Тем более, если это символ истинно народный, переживший две Великие войны и две Великие Империи и опять вернувшийся к нам в 2014 году, во время народного восстания в Новороссии. Тогда Георгиевская лента стала одновременно и символом борьбы, и символом примирения. В этом парадоксе сокрыта глубина нашей заживающей раны, старого внутреннего конфликта в обществе, до сих пор разделенного на условных «белых» и «красных».

Конечно же, при таком раскладе, враги мгновенно возненавидели ленточку, тем самым, еще раз подчеркнув ее символическое значение.

И совсем не случайно Закон о ее защите, по внутренней документации Госдумы был обозначен как «Отрасль законотворчества – Оборона» и «Тематический блок – Оборона и Безопасность». И отвечал за этот Закон, Комитет Государственной Думы по обороне.

По проекту закона, уже прошедшего Госдуму, Георгиевская ленточка официально становится символом воинской славы, а ее осквернение «влечет за собой ответственность…». Ответственность двух видов: тюремное заключение сроком до трех лет и штрафы.

Штрафы гигантские от двух миллионов рублей для физических лиц и до пяти миллионов для лиц юридических. Не удивлюсь, если чаще наказывать будут деньгами, потому что тюрьма – не самое лучшее место для исправления дураков и мразей, тем более, за счет налогоплательщиков. Лучше и полезнее для государства, если эти граждане до старости будут выплачивать штрафы, обдумывая свой поступок каждый раз, когда судебные приставы будут списывать со счета некоторую сумму.

Наши святые символы не имеют цены, но их осквернение теперь стоит очень дорого.