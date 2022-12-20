По закону больничный лист могут выписать лишь на срок до 15 календарных дней Фото: Олег ЗОЛОТО

Выплаты по больничному листу в 2023 году

С 1 января повысится максимальный размер выплаты по больничному листу. Об этом сообщили в Фонде социального страхования. Так, за каждый день болезни теперь можно получить по 2737 рублей. В месяц – не более 84 847 рублей.

Расчет зависит от двух основных факторов. Вашей официальной зарплаты и общего страхового стажа (см. графику). Чем выше и то, и другое, тем больше вам заплатят. Формула относительно проста. Считаются все ваши легальные доходы за два года (от всех работодателей). Они делятся на 730 дней.

Если зарплата маленькая и выплаты по больничному меньше минимальной зарплаты, расчет сделают, исходя из МРОТ. Если, наоборот, доходы большие, заплатят меньше - не выше максимальной суммы, указанной выше.

По закону больничный лист могут выписать лишь на срок до 15 календарных дней. Если болеете дольше, то каждые полмесяца больничный нужно продлевать. Максимальный срок – 10 месяцев. При этом оформить его можно не только если болеешь сам, но и если заболел ребенок. Выплаты при этом почти не отличаются. Ограничен лишь срок больничного в течение года. Он зависит от возраста и заболевания и составляет от 30 до 90 дней.

Кроме этого, с Нового года вступят в силу очень важные поправки в закон. С 1 января право на больничный будут иметь не только штатные сотрудники, но и те, которые работают по гражданско-правовым договорам. Главное, чтобы работодатель платил за них страховые взносы (минимум – 4834 рубля за этот год).

Напомним, в ФСС отчисляется 2,9% от нашей официальной зарплаты. Эти деньги идут на больничные, декретные и на реабилитацию после травм на производстве.

ГРАФИКА

Как связаны опыт работы и зарплаты при выплате больничного

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* но не более максимальной суммы, заложенной на конкретный год.

По данным ФСС.