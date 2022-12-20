Зеленского публично назвали «не совсем адекватным». Вот, что он сделал

Зеленский и дальше настраивает Грузию против Незалежной Фото: REUTERS

Владимир Зеленский совершил практически подвиг. Ладно, не подвиг, но поступок гражданина с высокой моральной ответственностью перед гражданином Украины. Уточняю - перед не всеми гражданами Украины, которых он намерен оставить в холодном и вскоре голодном Киеве, чтобы они стали "живым щитом" ВСУ, а конкретным отдельным гражданином. И это – барабанная дробь! – экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Мишико Николозович Саакашвили. Как сказал бы в этой ситуации Виталий "златоуст" Кличко, каждый в ответе за тех, за мало кого он в ответе. Вернул Зеленский Саакашвили украинское гражданство, которое тому сначала даровал, а потом отнял прежний президент Незалежной Петро Порошенко, вот теперь и отвечает, требуя гуманности к Саакашвили.

- Все могли видеть, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому обращаюсь к властям Грузии: нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время, - обратился Зеленский к народу и властям Грузии.

Конечно, все видели, дорогой. Лучше бы не видели, конечно. Судя по слитым в Сеть видеороликам, Саакашвили испытывает жестокую наркотическую ломку в частной клинике, куда его поместили для лечения. На том видео Мишико истерит, капризным ребенком кидается тяжелыми и не очень предметами в медсестер и прочий персонал и сползает с больничной кровати на пол в перерыве между поеданием разносолов и курением задрав ноги.

- Это не к лицу Грузии. Это надо прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку. Самое время сделать этот добрый шаг, - заявил Зеленский. Примечателен это заход про Украину или другую европейскую страну. Как будто там все в очередь выстроились, чтобы принять у себя опустившегося бонвивана и гуляку. Ну да ладно, желающие найдутся. Но зачем тебе, Вольдемар, рядом этот сумасшедший, у которого адвокаты насчитали букет из 36 заболеваний, из которых одно тяжелее другого? У тебя же жена, семья, дети. Или зараза к заразе не пристает, это про вас с Михаэлем?

Мы, возможно, просто не можем себе представить степень мучений Саакашвили, потому что, наверное, только один наркоман в состоянии до конца представить себе эти "тяготы и лишения" другого. На фоне которых голод, холод, неустроенность и борьба за выживание миллионов простых обычных украинцев ничего не значат. Сколько украинцев сейчас бы с радостью поменялись с Мишико с его частной клиникой, двухкомнатной палатой, заботливыми медсестрами, кухней на выбор по желанию и прочими жизненными благами, которых они лишены? Думаю, многие, причем, даже не раненые и калеки ВСУшники, валяющиеся по госпиталям, а обычные киевляне, харьковчане и даже, не побоюсь этого слова, криворожцы, имеющий перед собой в холодных квартирах нехитрую альтернативу в виде неработающих "пунктов несокрушимости". Уж не в такой ли "пункт незламности" захотел переместить Зеленский большого украинского патриота Саакашвили?

Сразу предупреждаю, - это будет трудно. Четыре охранника могут не справиться, надо привлекать, как минимум, шесть-семь. Михаэль Николозович (странно, что этот гражданин Украины не называет себя Михайло, як положено справжньому укру) – мужчина крупный, хоть и потерял много лишнего веса. К тому же, биться, будет отчаянно и до последнего. Такие подарки от выполняющего функции святого Мыколая, даже перед украинским Рождеством (а в Незалежной его все больше отмечают вместе с католиками), ему явно не нужны. Даже от влезшего в рождественский тулупчик Вольдемара.

Если же говорить серьезно, то поражает, с каким изяществом и легкостью слона в посудной лавчонке Зеленский влезает во внутренние дела других суверенных государств, настраивая их против себя и своего режима (хотя, безусловно, все правильно, пусть Зеленский и дальше настраивает Грузию против Незалежной).

В Тбилиси уже ответили на новую "инициативу президента Украины в сфере гуманизма".

- Президент Украины, вероятно, не проинформирован хорошо об обвинениях, вынесенных Саакашвили, – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Сарджвеладзе. - Я не удивлюсь, если Зеленский имеет неверные сведения, поэтому у него неправильный подход.

- Требования Зеленского являются не совсем адекватными, - чересчур мягко намекнул лидер умеренно оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили. И вот тут непонятно, он что, на что-то иное рассчитывал от совсем не адекватного Зеленского?

- Неверно, когда президент одной страны обращается к властям другой с призывом освободить конкретного заключенного, пусть тот даже и гражданин Украины. Это напоминает вмешательство во внутренние дела Грузии, - продолжил Элисашвили и припечатал. - За жизнь и здоровье Саакашвили в ответе власти Грузии.

И зачем его так серьезно, таким вот кирпичом. Пусть он даже влез во внутренние дела Грузии, он же это сделал из лучших побуждений!

Ведь завтра у Мишико день рождения. И какая дата! Ему исполнится ровно 55 лет. И Володя Зеленский просто хотел таким образом поздравить его с днем рождения, с практически юбилеем. Ну не присылать же ему в Тбилиси те самые вещества, упоминать которые нам в России не разрешено, что не рекламировать наркотики, в конце-то концов. Могут и не пропустить. Судя по видео с Саакашвили, таки и не пропускают, боррель им в жозеп!

И теперь ДР Саакашвили Зеленскому придется встречать в одиночестве, хищно раздувая чешущиеся ноздри в предчувствиях облегчения и напевая в бункере себе под нос меланхолично: "Где же ты, моя Мишико?"

А всем остальным украинцам остается терпеть и не вякать, пока их атаман занят важным делом. Не до вас, право слово, товарищ мучается. Или, как выразились в свое время Зорян и Шкиряк в одном лице, обращаясь к недовольным украинцам: "Повоняете и разойдетесь".