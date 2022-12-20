Раненые российские военнослужащие получили награды и специальности

Отличившимся военнослужащим было вручено восемь государственных наград Фото: Министерство обороны РФ

Сегодня в «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова» прошел выпуск военнослужащих, окончивших курс дополнительного профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе выполнения задач в рамках проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик.

Отличившимся военнослужащим было вручено восемь государственных наград, в числе которых три ордена «Мужества», медаль «Жукова», две медали «Суворова» и две медали «За отвагу», ранее о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за «мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга».

Военнослужащим вручены жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.

Также более 20 военнослужащим были вручены жилищные документы.

Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.

СПРАВКА «КП»

Для каждого военнослужащего, который пожелал после полученного в СВО ранения продолжить службу в Минобороны вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях военного ведомства.

Для новой работы они получают подготовку во время лечения и реабилитации. Все учебно-методические материалы, электронные учебные пособия и другие электронные образовательные ресурсы для проведения учебных занятий разработаны и готовы к обучению.

Для реализации образовательных программ подобран квалифицированный преподавательский состав военно-медицинской академии им.С.М.Кирова из числа кандидатов наук, имеющих опыт соответствующей подготовки офицеров.

Это только одно из направлений масштабной программы мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденной Министром обороны Российской Федерации.