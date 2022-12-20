Сделал добро - получи срок: Суд вынес суровый приговор россиянину, который восстановил дорогу вместо чиновников

Народ радовался и дружно благодарил Рогожина за доброе дело Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Об этой скандальной и абсурдной истории «Комсомолка» рассказывала не раз. Сделав доброе дело, руководитель филиала агропредприятия Игорь Рогожин внезапно угодил под уголовное дело о незаконной рубке леса.

Много лет подряд жители нескольких сел Кадошкинского района Мордовии обращались к властям с просьбой расчистить грунтовую дорогу, соединяющие их деревни с райцентром — по ней до него всего 6,5 км, но за 30 лет она сильно заросла и жителям приходилось добираться до Кадошкино в объезд 21 км. Теряли драгоценное время и «скорые» с пожарными. Чиновники с депутатами вспоминали о заросшей дороге лишь под выборы, чтобы потом благополучно забыть об обещаниях. И тогда люди, собрав более 500 подписей, попросили об этом начальника базирующегося здесь филиала сельхозпредприятия «Магма ХД» Игоря Рогожина.

Сомнений в том, что это именно дорога, ни у кого, включая его самого, не было — раньше ей пользовались постоянно, по ней уходили воевать на станцию Кадошкино их отцы и деды, по ней возили в райцентр зерно и молоко. Да и вопрос восстановления возник не сейчас — в 2010-м, например, местные депутаты просили заасфальтировать ее, а посреди пути красуется заброшенный железобетонный мост (не будут же его просто так, в чистом поле, строить). Все сводилось к тому, что расчистка не противоречит закону, что он просто сделает то, что за долгие годы и не смогли сделать местные власти и лесники, привычно отговариваясь отсутствием денег в бюджете. И в июне 2021 года Игорь Рогожин решил помочь землякам, пригнал технику и за несколько дней восстановил дорогу, затратив 1,8 миллиона рублей из бюджета предприятия.

Сделав доброе дело, руководитель филиала агропредприятия Игорь Рогожин внезапно угодил под уголовное дело о незаконной рубке леса. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВМЕСТО «СПАСИБО» ПОТАЩИЛИ В СУД

Народ радовался и дружно благодарил Рогожина за доброе дело, но вскоре оторопел: почти километровый участок дороги проходит по лесочку и полиция с местным лесником объявила, что это и не дорога вовсе, а лесной фонд. А значит он не вырубал сорняк, а произвел «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере». В качестве вещдоков — 33 деревца, сваленные на обочине. Статья серьезная — до 7 лет. Со штрафом в 269 тысяч рублей.

Возбуждение нелепого по своей сути уголовного дела возмутило селян: как так-то — мужик сделал за государство его работу, а государство вместо «спасибо» в суд тащит?! И рассерженные несправедливостью люди вышли на сход в защиту Рогожина, потребовав прекратить нелепое дело. Сюда же прибыл и глава Мордовии Артем Здунов, который в целом согласился с жителями:

- Это же явно не злостное деяние, в этом, думаю, никто не сомневается, - сказал он народу, пообещав разобраться. - Какие уголовные дела? Здесь что, кто-то кого-то убил? Давайте разберемся. Если нет нарушения — все, до свидания! Если задет лесной фонд — просто нужно высадить новые деревья, компенсировать ущерб.

Однако дальнейшее развитие событий сильно разошлось с надеждами выдохнувших было людей.

Врио главы Мордовии Артем Здунов пообещал разобраться в ситуации Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ГДЕ ТУТ ЛИЧНАЯ ВЫГОДА?!»

Дело забрали в Саранск и вот сумма ущерба возрастает сначала до 535,6 тысяч, а потом и вовсе до 860 тысяч рублей. Следователи вызывают на допросы селян, задавая одни и те же вопросы: точно пользуетесь этой дорогой или Рогожин для себя ее почистил? Не из личной ли заинтересованности они письма в его защиту писали? Механизаторам и вовсе предлагали подписать бумагу, что Рогожин знал, что идет на преступление и лично командовал, какие деревья срубать. Намекая, что в случае отказа могут пойти уже не свидетелями, а соучастниками. До кучи следователю зачем-то понадобились данные на заправщиков техники, диспетчеров, а также данные медосвидетельствования трактористов...

И везде — «действовал умышленно, осознавая общественную опасность». Хотя то же общество на протяжении всего процесса в один голос твердило: это они просили Рогожина восстановить дорогу, и это деяние - не «общественно опасное», как квалифицировало следствие, а самое, что ни на есть общественно полезное! О том, что дорога сильно облегчает жизнь людям, говорили медики и пожарные — она значительно сокращает путь спецмашинам. Но следствие стояло на своем: руководствовался он не благими намерениями, а «соображениями корысти и личной выгоды», «с целью сократить путь техники предприятия на поля и сэкономить на ГСМ».

- Для нас делал! - настаивали люди. - И где тут личная выгода, если почти 2 миллиона потратили на дорогу?

Параллельно выяснилось — Рогожин не был ограничен лимитами по горючке.

В защиту Игоря Рогожина люди собрали более 500 подписей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ТО ЛИ ЛЕС, ТО ЛИ ДОРОГА...

А дело тем временем продолжалось, обрастая новыми несуразностями, на которые незадолго до приговора обратил внимание защитник Рогожина Саркис Геворкян. Многое строилось на первоначальных ответах чиновников, которые говорили: никаких документов о том, что это дорога, нет. Глава района Андрей Чаткин и вовсе показал, что до скандала об этой дороге ему ничего неизвестно. Хотя люди неоднократно обращались с просьбой ее расчистить, чиновник в упор ее не замечал.

Пришлось самостоятельно открывать глаза местной власти, нашлась и проектно-сметная документация на ее строительство, и схема территориального планирования района, на которой она есть, и различные согласования на отвод земли, и еще много-много бумаг. До кучи оказалось, что дорога — объект незавершенного строительства и состоит на балансе «Упрдор РМ», а вот почему у них нет документов на земельный участок под дорогой — на этот вопрос так никто и не ответил. Примерно из той же серии еще одно доказательство: по одной из выписок, которые приобщило следствие к делу, этот участок относится к лесным участкам земель лесного фонда.

- В той же выписке прямо сказано, что границы участка в соответствии с требованиями не установлены, - продолжает адвокат. - Но ни следователь, ни привлеченный эксперт попросту не заметили этого. Или скрыли? Там много такого, но следствие не нашло в себе мужества принять единственно верное и справедливое решение о прекращении уголовного дела.

Та самая дорога Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ГРАНИЦЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ УДАЛОСЬ»

Удивляться в процессе пришлось еще много раз. Министр лесного хозяйства Мордовии Андрей Ларькин, например, заявил: кварталы 2 и 3 лесничества не граничат между собой, а белая полоска между ними (то, что расчистил Рогожин) не являлась землями лесного фонда. Мало того: «в связи с тем, что лесоустройство проходило в 2018 году и сейчас границы земель лесного фонда на кадастровый учет не поставлены, четко определить: где проходят границы лесного фонда и где были повреждены деревья, определить не удалось».

- Вот те на! - недоумевали люди. - Если нет границ, то как понять — залезли бульдозеры в лес или нет, за что судят-то?

Дальше вообще интересно: спустя полгода после возбуждения дела следователи выяснили (даже съездив для этого в Москву) — несколько лет назад произошла какая-то техническая ошибка, ее исправили и с ноября 2021 это уже не дорога, а лесной квартал.

- То есть из текста обвинения следует, что Рогожин совершил незаконные действия на территории выдела, которого на тот момент вообще не было? - недоумевает адвокат.

- Если все должностные лица Минсельхоза с помощью спецоборудования не могли выявить эту ошибку и считали, что эта дорога не относится к лесному фонду, то как я, работник сельского хозяйства, должен был понять, что земля под дорогой — это земля лесного фонда? - вопрошал подсудимый Рогожин.

Попытки определить точные места произрастания уничтоженных деревьев вылились в еще одну запутанную историю.

«ПО ЗВЕЗДАМ, ЧТО ЛИ, ОПРЕДЕЛЯЛ?..»

Сначала полицейские, которые обнаружили расчистку, так и не смогли объяснить, что такое «рядом с дорогой». Следователь, осмотрев «по горячим следам» место, безо всяких приборов определил, что срубленные деревца и остатки корневищ растут в лесничестве («По звездам, что ли, определял?» - удивлялась защита). Но на этом «сбор доказательств» не закончился. Через пару месяцев на месте появились лесник и следователь Киреев, которые для определения границ лесного фонда и точных координат погубленных деревьев использовали буссоль (геодезический инструмент) и «навигационный прибор IP-68». Позже, правда, выяснилось: буссоль ни разу не проходила поверку и с 2008 года находилась на консервации. С упомянутым чудо-прибором вообще анекдот: оказалось, что это не прибор, а степень защиты мобильного телефона, посредством которого и производили «измерения», загрузив в него банальное навигационное приложение, которое не гарантирует точность.

Вызванный из Вологды спец подтвердил: работы были за пределами лесных участков, заезда техники в лес не было. А еще он не смог установить точные места уничтожения деревьев….

И еще один парадокс: в самом начале лесничий Абрашкин указал координаты всех 33 погубленных деревьев. И школьнику ясно - все они должны находиться друг за другом, по ходу работы грейдера. Однако, к удивлению многих, это оказалось не так. Защитой была заказана экспертиза, спецы с приборами прошлись по указанным точкам и раскрыли рты: мало того, что они расположены в хаотичном порядке, порой в 30 метрах от дороги и добираться до них пришлось сквозь густой лес, так еще там - никаких поврежденных деревьев и следов заезда тяжелой техники.

ПРОКУРОР ЗАПРОСИЛ 3,5 ГОДА!

- Результаты раскрыли весь авантюризм этой задумки лесничего и следователя, - заявлял в суде адвокат Геворкян, настаивая на полном прекращении дела из-за многочисленных огрехов следствия.

- Теперь я понимаю, как тяжело обычному человеку преодолеть жернова уголовного процесса, - сказал в последнем слове Игорь Рогожин. - Моя позиция осталась неизменной: я не считаю себя виновным в совершении того преступления, которое мне предъявлено. Я не имел ни единого умысла совершать незаконную рубку лесных насаждений. Да и общественной пользы от моих действий для людей, проживающих в трех селах, несоизмеримо больше, чем вреда. Население и все службы района могут беспрепятственно пользоваться дорогой, минлесхоз - избавлен от необходимости тратить почти два миллиона рублей бюджетных денег на ее расчистку этой дороги и ее содержания. Я руководствовался исключительно благими побуждениями, действовал бескорыстно и безвозмездно.

Тем не менее он готовился к худшему: многие доводы защиты, опровергающие выводы следствия, а также показания простых людей, не были услышаны, а настоящим шоком для всех стала позиция гособвинителя - тот запросил для Рогожина аж… 3,5 года реального срока!

И вот приговор: 6 месяцев условно с выплатой ущерба в 861 тысячу рублей и испытательным сроком 1 год.

- Не пойму: то ли радоваться, что не посадили, то ли огорчаться — все-таки судимость теперь есть, - сказал Игорь Рогожин «Комсомолке» сразу после оглашения приговора. - Виновным себя по-прежнему не считаю, скоро обсудим с адвокатом — будем ли обжаловать приговор.