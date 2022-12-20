Зачем дети ходят в школу? Их честные ответы вас удивят

15% посещают уроки не по доброй воле — родители заставляют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В анкетировании, которое провела международная образовательная компания «ЯКласс», участвовали 1595 школьников из 78 регионов России. Вот какой вырисовался портрет современного подростка.

Что побуждает ходить в школу?

44% признались, что ходят в школу прежде всего ради общения с одноклассниками. Для 42,5% опрошенных учеба - залог успешной карьеры в будущем. 33% отправляются на занятия «потому, что так нужно». Для 21% цель - получать хорошие оценки, подготовиться к экзаменам и поступить в вуз. 15% посещают уроки не по доброй воле — родители заставляют.

Какой предмет самый любимый?

В первую десятку любимчиков попали: математика и алгебра (их назвали 40,3% респондентов), физкультура (31,2%), далее по убыванию голосов идут история, иностранный язык, русский язык, биология, литература, рисование, технология, география.

Вторая десятка: окружающий мир и обществознание (16,2%), физика, программирование, химия, музыка, геометрия, основы робототехники, экология, черчение (3,3%).

Какими качествами обладает идеальный учитель?

Подростки больше всего ценят в педагогах харизму и умение заинтересовать учеников своим предметом (это отметил каждый второй). Также дети считают важным способность доходчиво объяснять материал, готовность повторить или разъяснить сказанное, глубокое знание своего предмета, любовь к нему и умение интересно рассказывать. А еще дети любят учителей веселых, современных, объективных, а также тех, кто ко всем относится одинаково, интересуется жизнью и интересами учеников,

Чему стоит уделять больше внимания на уроках?

Налечь на финансовую грамотность - так ответили половина участников опроса. Школьникам важно научиться создавать сбережения, правильно распоряжаться деньгами, платить налоги и пр. На втором месте - практические навыки работы с компьютером: программировать, создавать презентации, освоить Excel таблицы и так далее. Далее по степени важности в анкетах назвали профильные предметы, уроки психологии, обучение навыкам работы в команде и работы с информацией (делать конспекты, анализировать данные), курсы профориентации и курсы оказания первой помощи, олимпиады и другие соревнования, освоение новых профессий (типа блогерства). За активности на свежем воздухе и обучение шитью, приготовлению еды и прочим бытовым навыкам проголосовало меньше всего участников, видимо, подростки считают это не особо нужным.