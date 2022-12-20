Суд Лос-Анджелеса повторно признал кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасилованиях и домогательствах

Адвокаты подали ходатайство о пересмотре приговора и суд Нью-Йорка согласился Фото: EAST NEWS

Некогда всемогущий кинопродюсер Харви Вайнштейн во второй раз признан виновным в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, произошедших с 2004 по 2013 года.

Крах карьеры Вайнштейна начался в 2017 году, когда последовала череда обвинений его в грубых недвусмысленных приставаниях. О домогательствах со стороны Харви говорили Гвинеи Пэлтроу, Кейт Бланшетт, Ева Грин, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман - в общей сложности более 80 женщин припомнили продюсеру былые «заслуги».

Признания актрис и работниц киносферы вылились в глобальное движение MeToo. Женщины, не стесняясь ничего, в открытую делились горьким опытом сексуальных домогательств многолетней давности. Под горячую руку откровений попали все - от знаменитостей Голливуда, мировых политиков и миллиардеров до рядовых менеджеров.

В Лос-Анджелесе Вайнштейн предъявили семь обвинений: два в изнасиловании и пять в сексуальных домогательствах. Истцами выступали четыре женщины, пожелавшие сохранить анонимность. Окончательный вердикт вынесли присяжные, которые совещались более девяти дней. Они признали виновным Вайнштейна по трем пунктам и невиновным - по одном.

Что же касается еще двух эпизодов, в которых фигурирует жена губернатора Калифорнии, а в прошлом актриса Дженнифер Сибель Ньюсом, то здесь присяжные разошлись во мнениях. На слушаниях она рассказала, как Вайнштейн приставал к ней в номере отеля в 2005 году. Но подорвать доверие к словам Сибель удалось адвокату Марку Верксману. Он устроил жесткий допрос Ньюсом, обозвав ее девушкой по вызову по и обличив ее в изменении показаний. Также он предположил, что актриса использовала интимную близость с продюсером для продвижения своей карьеры.

В итоге суд в Калифорнии решил приговорить Харви Вайнштейна к 18-24 годам тюрьмы - такая неопределенность в сроке связана с законами штата. Отбывать наказание бывший продюсер продолжит в тюрьме Нью-Йорка, где ему ранее назначили провести 21 год. Однако не исключено, что срок заключения будет сокращен. Адвокаты подали ходатайство о пересмотре приговора и суд Нью-Йорка согласился.