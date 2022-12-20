Путин: России вновь брошен вызов

Президент РФ Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По традиции, церемония такого уровня проходит в Екатерининском зале Кремля. Как говорится на сайте президента, «наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер».

- России вновь брошен вызов. Поэтому сегодня мы чествуем выдающихся граждан, которые проявили себя в наше непростое, но значимое время – героев, первопроходцев, созидателей, мужественных и трудолюбивых людей, которые внесли огромный вклад в развитие страны, - сказал Путин в своем приветственном слове. – Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях.

Первыми были военные - майор Борис Дудко и старший лейтенантСтарший лейтенант Степан Белов перед церемонией вручения государственных наград в Кремле. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС . Они получили звезды Героя России.

- «Нет героев от рожденья, они рождаются в боях», - сказал Белов, процитировав Александра Твардовского. - Получить звание Героя России – заслуга не только моя: это заслуга ещё и моего личного состава, друзей и товарищей, с которыми мы плечом к плечу выполняем поставленные боевые задачи.

Старший лейтенант Степан Белов перед церемонией вручения государственных наград в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Медалью Герой Труда награжден председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников перед церемонией вручения государственных наград в Кремле. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент вручил и первые после возрождения ордена «Мать-героиня». Ими отмечены: Ольга Дегтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Подмосковья и Ирина Скрипко из Петербурга. А вот супруги Рамзана Кадырова, которой одной из первых присвоили звание «Матери-героини», на церемонии не было.

Президент РФ Владимир Путин и многодетная мать из Санкт-Петербурга Ирина Скрипко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник награждены орденами «За заслуги перед отечеством» Первой (высшей) степени. Интересно, что в правилах вручения конкретно этой награды говорится: «Награждение осуществляется, как правило, от низшей степени к высшей». Но там же и говорится, что исключение может быть сделано для особо заслуженных людей, чем и воспользовался глава государства, отметив их вклад в руководство ДНР и ЛНР.

- Несомненно, это награда каждого жителя Донецкой Народной Республики: врача, учителя, военнослужащего, сотрудника МЧС, коммунальщика – всех тех, кто за эти восемь лет остался собой, остался верным себе и выдержал даже такие непростые, наверное, моменты, когда было очень непросто, когда слышны были разные заявления или издёвки «да вас не ждут», - заявил Денис Пушилин в своей краткой речи. - Но выдержали эти восемь лет. Я горд, для меня честь руководить регионом с такими стойкими людьми. И сейчас непросто, но мы сейчас не сами – мы дома, поэтому со всем справимся и вместе с Россией победим.

Президент Путин и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Руководители еще двух новых российских регионов - врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо награждены орденами «За заслуги перед отечеством» 3 степени.

- Эта награда – всем запорожцам, - отметил в свою очередь Балицкий. - Я хотел бы сегодня обратиться в первую очередь к мамам России – к тем, кто под барабанную дробь своих сердец провожает ребят защищать наш народ на Донбассе, в Запорожье, в Херсоне. Огромное спасибо. Мамы, мы воспитаем своих детей так же, что, когда придётся, они грудью встанут за ваших, за детей России, за всю Россию.

Удостоен награды и военкор, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. Он получил орден Мужества. На награждение к президенту он вышел в полевой форме и на костылях – не так давно журналист подорвался на мине.

- Я ощущаю небольшую неловкость. Я – человек гражданский, в армию меня даже не взяли. Мой труд – это лишь капля в море большой гражданской работы, которую на фронте выполняют обычные люди. Все те, кто в Донецке – не менее герои, чем те, кто в зале, - сказал Пегов.

Президент РФ Владимир Путин и корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Всего Путин вручил 28 наград. Среди них Леонид Поярков (митрополит Ювеналий) - орден «за заслуги перед отечетсвом» 1 степени, Маргарита Симоньян, главред телеканала RT – орден Почета и Игорь Матвиенко - звание «народный артист».

Уже после церемонии награждения по традиции президент неформально пообщался с гостями Кремля за бокалом шампанского. Интересно, что Игорю Матвиенко бокала почему-то не досталось. Выручил Денис Пушилин, он поделился с ним своим.