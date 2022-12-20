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20 декабря 2022 14:39

Запад установил потолок цен на газ: Как это ударит по России и Европе и чем мы ответим

Аналитик Игорь Юшков рассказал, как потолок цен на газ ударит по Европе и чем он опасен для России
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Страны ЕС 20 декабря установили динамический потолок цен на российский газ.

Страны ЕС 20 декабря установили динамический потолок цен на российский газ.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Навешивать потолки – вот она, новая страсть европейских политиков! Несколько месяцев бились они за потолок цен на российскую нефть. В начале декабря его установили на уровне $60 за баррель. И вот, разделавшись с нефтью, политики добрались до газа.

НЕ ПУСТИТЬ ТОПЛИВО В АЗИЮ

Страны ЕС 20 декабря установили динамический потолок цен на газ в €180 за МВт/ч. Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Слово «динамический» означает, что в случае чего потолок можно перевесить чуть повыше или пониже.

- Этот механизм не устанавливает жесткого лимита, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ, - заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Но большинству читателей и экспертов привычнее измерять газовые цены в долларах за тысячу кубометров. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, €180 за МВт/ч - это примерно $2000 за тысячу «кубов».

- Не так уж и много по современным меркам, - констатирует Юшков. - Летом цены в Европе на бирже поднимались и до $3000 за тысячу «кубов». А $2000 – это как раз средняя цена по году. Около этой отметки цены и крутились на бирже.

Еще немного о «динамичности» цены. Как объяснил нам Игорь Юшков, в «формулу потолка» заложено условие: цены на газ в ЕС могут быть на $600 долларов выше, чем в Азии. Проще говоря, если на азиатском рынке тысяча кубов газа вдруг будет стоить $2000, то ЕС поднимет свой потолок до $2600. И тогда поставщикам будет выгоднее продавать газ Европе. Таким образом Старый Свет страхует себя от возможного дефицита топлива. А то вдруг в Азии все газовозы уйдут на Восток и ЕС останется ни с чем?

- Для европейских потребителей это будет плохо, потому что дорого. Но зато они будут с газом, - поясняет эксперт.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

Выходит, у «газового потолка» есть два главных отличия от нефтяного.

1. Он касается не только России, но и всех остальных поставщиков газа в Европу. А их немало, особенно после остановки «Северного потока». Это и Катар, и Алжир, и Азербайджан, и другие страны.

2. Не факт, что этот механизм вообще заработает. Ведь биржевая цена может и не подняться выше заявленного лимита. Например, 20 декабря на биржах газ стоил около $1250 за тысячу кубов. Да и сам потолок может меняться.

И главный вопрос: опасен ли этот потолок для доходов российского бюджета? Спешим успокоить: скорее всего, нет. Игорь Юшков объясняет, что вряд ли какой-либо контракт на поставки российского газа в Европу достигнет $2000 за тысячу кубов. Обычно мы продаем «голубое топливо» дешевле. Но если «Газпрому» будут платить меньше, прямо ссылаясь на потолок, он остановит поставки.

Экономика: Кризис