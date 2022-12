«Вторая Земля» найдена: ученые сообщили о важном открытии

Похожие на Землю планеты расположены у красного карлика.

Испанские ученые пополнили число экзопланет, претендующих на звание пригодных для жизни. А в такие годятся каменистые планеты радиусом от половины до полутора нашего – земного, которые располагаются в так называемой обитаемой зоне своих звезд – там, где достаточно тепло для того, чтобы вода на поверхности могла существовать в жидком виде. Их в обозримом пространстве открыли уже более 200 штук.

Астрофизики из Института астрофизики на Канарских островах (Instituto de Astrofísica de Canarias - IAC), которыми руководила Вера Пассеггер (Vera María Passegger) использовали сразу два телескопа - ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) и CARMENES (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Echelle Spectrographs). Что и позволило после сотни с лишним наблюдений обнаружить сразу два планеты, массы которых почти как у Земли. Они находятся на орбите красного карлика GJ 1002, расположенного не столь уж далеко от Солнца – всего в 16 световых годах.

Обнаруженные планеты примерно одного размера – их массы, как у Земли.

Ученые пока не готовы побожиться, что на вновь отрытых экзопланетах есть жизнь, но уверяют, что местные условия ей благоприятствуют. О чем они сообщили в журнале Astronomy & Astrophysics, сославшись на него в пресс-релизе.

Одна планета, получившая обозначение GJ 1002b, делает оборот по орбите за 10 земных дней, другая - GJ 1002с – за 21 день. То есть, они вращаются довольно близко от своего светила и получают достаточно тепла и света, чтобы не замерзнуть, но и не перегреться. Красный карлик примерно в 8 раз меньше и тусклее Солнца, но планетам, притиснутым к самому боку карлика, всего хватает. Но на одной, конечно, теплее – она всё-таки ближе к светилу. Там своего рода курорт.

Планеты имеют атмосферы, в которых астрономы надеются обнаружить кислород в процессе дальнейших наблюдений.

Если GJ 1002b и GJ 1002с обитаемы, то местным жителям периодически открывается потрясающий вид на соседей – планеты расположены очень близко друг от друга и, двигаясь по орбите, время от времен оказываются рядом.