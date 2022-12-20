В чем встретить Новый год, чтобы быть неотразимой: советы стилистов

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Как Новый год встретишь, так его и проведешь - так считают многие люди, поэтому встречать праздник лучше всего не только с прекрасным настроением, но и в неотразимом наряде. Время на обновление гардероба до праздника еще есть! По восточному календарю 2023-й – год черного или голубого кролика.

Стилист Юлия Борисова посоветовала отдать предпочтение именно этим спокойным и стильным цветам, а также розовому, белому и серому. А если вам эти цветовые решения кажутся скучными, можно выбрать одежду фиолетовых или ярко-синих цветов. Эти и другие советы по выборы новогоднего наряда собрала для своих читателей "Комсомольская правда".

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